24.07.2019

Brugger bleibt Vizepräsident

Kfz-Schlosser aus Todtenweis ist weiter Vertreter der Arbeitnehmer in der Kammer

Paul Brugger aus Todtenweis bleibt für weitere fünf Jahre Vizepräsident der Handwerkskammer für Schwaben. Der 62-jährige Kfz-Schlosser stellte sich zur Wiederwahl. Bis zum Jahr 2024 wird der Mitarbeiter der Mercedes-Benz-Niederlassung Augsburg die Arbeitnehmerseite vertreten.

Mit 62 Jahren ziehen sich viele Menschen aus der Verantwortung zurück, um ihr Dasein als Rentner möglichst frei von Verpflichtungen zu gestalten. Brugger geht einen anderen Weg; er nennt ein wichtiges Argument für die Fortsetzung seiner Aufgabe – den Neubau des Berufsbildungszentrums im Siebentischwald in Augsburg: „Das ist mit unser Baby“, sagt er dazu. Im kommenden Frühjahr soll die Einrichtung fertiggestellt sein. Hier werden Auszubildende geschult, außerdem werden Fort- und Weiterbildungen angeboten und nicht zuletzt können sich angehende Meister das nötige Wissen holen. Vor drei Jahren hat man mit dem Bau begonnen. Seit 47 Jahren ist Brugger, der Zeit seines Lebens immer in Todtenweis zu Hause war, für die Niederlassung tätig. Nach der Ausbildung war er dafür zuständig, dass die nächsten Generationen ans Kfz-Handwerk herangeführt wurden. Das Mitglied der IG Metall engagierte sich aber auch seit Jahrzehnten als Arbeitnehmervertreter und Betriebsrat und das führte ihn in die heutigen Ämter bei der Kammer.

Brugger spricht von 50, 60 Terminen, die er das ganze Jahr als Vizepräsident zu absolvieren hat. Dennoch hat er auf die Frage, ob das Ganze auch Spaß mache, eine klare Antwort: „Natürlich, sonst würde ich es nicht machen. Ich werde da nicht hineingezwungen.“ Wann er in Rente gehen wird, das hat er noch nicht entschieden. Der Eintritt in den neuen Lebensabschnitt werde aber keine Auswirkungen auf sein Amt in der Handwerkskammer haben. Neben Brugger machen auch seine beiden Präsidiumskollegen weiter. Die Vollversammlung bestätigte Hans-Peter Rauch einstimmig als Präsidenten. Der 57-jährige Metzgermeister aus Waltenhofen ist wie der Augsburger Konrad Rebholz (Vizepräsident) Vertreter der Arbeitgeberseite in dem dreiköpfigen Gremium.

Daneben wurden von der Versammlung neun weitere Vorstände gewählt. Einer davon ist Claus Krajewski. Der 59-jährige Zimmerermeister ist seit 19 Jahren bei der Firma Bradl Holzbau in Friedberg tätig. 25 Jahre gehört Krajewski der Vollversammlung an und vertritt im Handwerkerparlament die Arbeitnehmer. Er ist auch Mitglied im Gesellenprüfungsausschuss der Zimmerer. Verdiente Vollversammlungsmitglieder wurden für ihr Engagement fürs schwäbische Handwerk ausgezeichnet, darunter Margarete Leidl-Zink, Hauswirtschafterin, aus Friedberg. (jeb, AN)

