Bürger dürfen neue Trinkwasseraufbereitung erst später besichtigen

Plus Die Kunden sollen einen Einblick in die neue Rehlinger Trinkwasseraufbereitungsanlage erhalten. Das ist nicht ganz einfach.

Der Wasserzweckverband Hardhofgruppe Rehling möchte gerne einen Tag der offenen Tür für seine Kunden in der neuen Aufbereitungsanlage im Hardhof veranstalten. In der jüngsten Sitzung des Zweckverbandes waren im Grundsatz alle Verbandsräte dafür. Doch ganz so einfach ist das nicht.

Zum einen sind, wie vom Vorsitzenden Ignaz Strobl zu hören war, in der Anlage noch Restarbeiten zu erledigen. Zum anderen gibt es da ja auch noch die Corona-Pandemie und ihre vielen Auflagen, was alles verkompliziert. Man einigte sich schließlich darauf, von einer zumindest momentanen Besichtigung für die Allgemeinheit abzusehen. Doch der Tag der offenen Tür ist nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben. Man will erst einmal das Frühjahr abwarten und die Entwicklung in Sachen Corona beobachten und hofft, dass die Veranstaltung dann doch eventuell ohne Bewirtung und Beiprogramm möglich ist.

Führungen durch neue Aufbereitungsanlage in Rehling für Gruppen

Trotzdem können sich einige Personengruppen vorab informieren. Positiv wurde der Vorschlag aufgenommen, Schulklassen, Vereinen und anderen Gruppierungen Führungen im überschaubaren Kreis schon früher anzubieten. Zudem wird baldmöglichst in den Mitteilungsblättern aller Mitgliedsgemeinden ein umfassender Bericht mit grafischer Darstellung und Bildern erscheinen, eventuell verbunden mit einem QR-Code, sodass Interessierte mittels Handy weitere Informationen abrufen können.

Ohne Gegenstimme stimmte die Verbandsversammlung mehreren Haushaltsüberschreitungen zu. Unter anderem ging es um Entgelte für tariflich Beschäftigte sowie Gebäude- und Grundstücksunterhalt.

Ebenso ohne Einwände durchgewunken wurde die Rechnungsprüfung 2019, die Michael Balleis, Klaus Jakob und Peter Reich vorgenommen hatten. Sie hatten keinerlei Grund zu Beanstandungen. Als Hinweis stand hier lediglich zu lesen, dass bei der Vielzahl von Reparaturen verstärkt sich ergebende Einsparungsmöglichkeiten genutzt werden sollten.

Breitbandausbau auch zum Hardhof

Die Jahresrechnung schließt im Verwaltungshaushalt mit rund 598.500 und im Vermögenshaushalt mit 1,226 Millionen Euro ab. Die Entlastung des Zweckverbandsvorsitzenden erfolgte einstimmig.

Ignaz Strobl teilte den Räten mit, dass Ende diesen oder Anfang nächsten Jahres der Breitbandausbau unter anderem auch zum Hardhof vorgesehen ist. Zwar sind bei den Förderungen keine Kommunalbauten vorgesehen, doch sei der Datenaustausch vom Maschinenhaus in Sägmühl zur Wasseraufbereitungsanlage beim Hort mittels Breitband zweifellos die beste Alternative, erklärte Strobl. Deshalb soll eine Verlängerung des Ausbaues mit der qualitativ besseren Lösung angestrebt werden. (at)

