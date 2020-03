vor 34 Min.

Caritas baut 24 Wohnplätze in Aichach

Caritas will im Aichacher Ortsteil Oberbernbach 24 Wohnplätze für ältere Menschen mit Behinderung errichten.

Der Caritas-Verband wird im Aichacher Ortsteil Oberbernbach für die Diözese Augsburg 24 Wohnplätze und Räume zur Tagesstrukturierung für ältere Menschen mit Behinderung errichten.

Laut Mitteilung von CSU-Landtagsabgeordnetem Peter Tomaschko fördert das bayerische Sozialministerium das Projekt mit über 3,2 Millionen Euro.

Eine Bauvoranfrage für das Projekt war bereits im September 2016 im Aichacher Bauausschuss behandelt worden. Ein Baubeginn wurde damals nicht genannt, weil neben der Genehmigung das Projekt auch mit den Zuschussgebern abgeklärt werden musste.

Für Menschen mit Behinderung, die nicht mehr eine Werkstatt besuchen können

Neben den Wohnplätzen sind die Räume zur Tagesstrukturierung laut Mitteilung besonders wichtig für Menschen mit Behinderung, die nicht oder nicht mehr eine Werkstatt oder Förderstätte besuchen können.

Herzstück ist der Gedanke, älteren Menschen mit Behinderung möglichst lange ein Leben in ihrem Wohnumfeld zu ermöglichen.

Tomaschko freute sich über die Zusage, „denn es ist wichtig, Menschen mit Behinderung ein Leben inmitten unserer Gesellschaft zu ermöglichen“. (AZ)

