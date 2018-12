05:28 Uhr

DPD-Depot bei Aichach-Gallenbach wächst in die Höhe

Der Paket- und Expressdienstleister investiert in den Standort im Gewerbepark Acht300 zwischen Aichach und Dasing rund 45 Millionen Euro.

Die Ausmaße sind schon zu erkennen: Der Paket- und Expressdienstleister DPD baut derzeit auf einer Fläche von 53500 Quadratmetern sein neues Depot im Gewerbepark Acht300 an der B300 zwischen Aichach und Dasing. 45 Millionen Euro investiert das Unternehmen in sein neues Paketsortierzentrum. Es soll Anfang 2020 den vorherigen DPD-Standort in Augsburg ersetzen, so eine Pressemitteilung von DPD.

Baubeginn für das Depot, das bei DPD unter dem Namen Augsburg läuft, war mit dem Generalunternehmer List Bau Bielefeld im Oktober. Auf dem 53500 Quadratmeter großen Grundstück werden am Ende rund 12000 Quadratmeter bebaut oder befestigt sein. Bei der gut zwölf Meter hohen Logistikhalle liegen die zentralen Gebäude in der Mitte: Transportturm, Umschlagsturm, Werkstatt und Sozialräume. An sie schließen vier 20 Meter breite Ladefinger an – je zwei von ihnen verlaufen parallel und sind durch einen 22 Meter breiten Ladehof voneinander getrennt. Insgesamt wird das Gebäude 265 Meter lang. Weil die zentralen Gebäude über die Ladefinger hinausreichen, misst es an der breitesten Stelle 78 Meter. Rund 200 Stellplätze sind für Wechselbrücken vorgesehen, Ladungsträger ähnlich wie Container. Dazu kommt ein dreistöckiges, etwa 11,50 Meter hohes Verwaltungsgebäude.

Neubau dient als Knotenpunkt im Süden Deutschlands

Thomas Ohnhaus, Chief Operating Officer (COO) bei DPD Deutschland, sagt: „Ich freue mich, dass wir hier in Augsburg schon bald mit massiv ausgebauten Kapazitäten an den Start gehen können. Der E-Commerce boomt und bringt ein kräftiges Wachstum der Paketmengen mit sich.“ Als wichtiger Knotenpunkt im Süden Deutschlands entlaste der Neubau die umliegenden Depots und schaffe gleichzeitig wichtige Voraussetzungen, um die steigenden Paketzahlen auch langfristig zu bewältigen.

Der Neubau im Wittelsbacher Land bedient zunächst das gleiche Zustellgebiet wie das bestehende Augsburger Depot. Zusätzlich sollen jedoch die Paketsortierzentren Neufahrn im Osten und Nürnberg im Norden durch die neu geschaffenen Kapazitäten entlastet werden.

In der Anfangsphase sollen in Augsburg täglich etwa 36000 Pakete, im Endausbau bis zu 93000 Pakete umgeschlagen werden. 380 Arbeitskräfte werden im Endausbau vor Ort im Einsatz sein, davon 200 Zusteller. Etwa 140 Mitarbeiter sind dann im Paketumschlag beschäftigt. Dazu kommen 40 kaufmännische Mitarbeiter. Für die Mitarbeiter wird es eigens eine Parkpalette geben, ein offenes, etwa zehn Meter hohes Parkhaus. Auf acht versetzten Ebenen entstehen gut 300 Stellplätze für die Mitarbeiter sowie Fahrradstellplätze mit E-Tankstelle.

Neues Depot soll besonders energieeffizient werden

Das neue Depot in Augsburg wird laut Pressemitteilung besonders energieeffizient sein: Sowohl im Innen- als auch im Außenbereich werden energiesparende LED zur Beleuchtung eingesetzt. Darüber hinaus wird die elektrische Versorgung so angelegt, dass eine Infrastruktur für Elektrofahrzeuge unkompliziert nachträglich installiert werden kann. Das Umwelt- und Energiemanagementsystem von DPD ist nach den Normen DIN 14001 und DIN 50001 zertifiziert, zudem hat sich DPD Deutschland zu einem vollständig klimaneutralen Pakettransport verpflichtet. ´

Das anhaltende Wachstum des Online-Handels bringt deutlich gestiegene Paketmengen mit sich, so DPD. Um diese auch langfristig operativ bewältigen zu können, investiert DPD verstärkt in den Bau weiterer Paketsortierzentren: So entstehen derzeit in Kiel und Hamm neue DPD-Depots. Im vergangenen Jahr hat DPD in Steinen und Nagold bereits zwei neue Paketsortierzentren eröffnet.

DPD ist nach eigener Aussage die Nummer zwei im deutschen Paketmarkt und transportiert 350 Millionen Pakete im Jahr, rund ein Drittel davon an private Empfänger. Auf seiner Internetseite verweist das Unternehmen auf 77 Depots und 6000 Abholstellen, sogenannte Pick-up-Paketshops. (AN, bac)

