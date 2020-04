vor 17 Min.

Der zweite Tetra-Funkmast bei Rehling steht

Zum Aufbau des Funkmasts bei Rehling schwangen sich Arbeiter in schwindelige Höhen.

Bei teils stürmischen Windböen wird der Tetra-Funkmast nördlich des Rehlinger Ortsteils Gamling aufgebaut. Der Mast soll sich optisch in die Umgebung einfügen.

Von Josef Abt

Nachdem vor einigen Wochen der erste der beiden Tetra-Funkmasten auf Rehlinger Flur aufgestellt wurde, steht nun auch der zweite Mast nordwestlich von Gamling bei Allmering. Wurde der Mast bei Kagering baulich, auch wegen der Fundamentierung, als Spritzbetonmast gewählt, so handelt es sich beim zweiten Mast bei Gamling um eine Stahlgittermastkonstruktion. Dies hat ebenfalls mit der Standsicherheit zu tun.

Zudem wurde bewusst eine gleichartige Konstruktion der großen 380-kV-Strommasten gewählt, die in unmittelbarer Entfernung zum neuen Mast im Gamlingtal verlaufen. So soll sich das neue Gebilde besser in das Gesamtbild einfügen. Zumal man auch bei der Lackierung das gleiche Grün wie bei den bestehenden Masten verwendet hat.

Tetra-Funkmast: Stürmische Windböen erschweren die Arbeit

Wie vom Bauverantwortlichen der Autorisierten Stelle Bayern des Bayerischen Kriminalamtes, Stefan Klein, zu erfahren war, hat dieser Stahlmast ebenfalls die Endhöhe von 48 Metern. Er wurde aus fünf verschiedenen Teilen (Schüssen) am Boden vormontiert und jetzt mit einem Autokran Stück um Stück aufgestockt und verschraubt, was bei den teilweise stürmischen Windböen allen Arbeitern besondere Aufmerksamkeit abverlangte.

Tetra-Funkmasten in Kagering und Rehling müssen gleichzeitig in Betrieb gehen

Als Nächstes folgen die Tiefbauarbeiten. So wird die Treppe gesetzt und das Gelände mit Flussbausteinen entsprechend modelliert. In der ersten Maiwoche werden dann noch die elektrischen Anschlussarbeiten durchgeführt. Mitte/Ende Mai soll die Abnahme stattfinden. Im Juni wird noch die Systemtechnik installiert. Je nach den Kapazitäten der bundesweiten Integrationszyklen ist dann eine Inbetriebnahme und Einbindung in das Digitalfunknetz im Herbst dieses Jahres geplant.

Der Standort bei Kagering (Lechau) ist baulich schon fertig, allerdings müssen die beiden Standorte aus funktechnischen Gründen gleichzeitig installiert und integriert werden, sodass die Inbetriebnahme und Funkbetrieb der Anlage im Lechfeld trotz bereits erfolgter baulicher Fertigstellung noch nicht vorgezogen werden können.

Mehr zum Thema: