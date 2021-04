Deutlicher Anstieg: Corona-Inzidenz in Aichach-Friedberg liegt jetzt bei 127

Am Tag vor Inkrafttreten der "Notbremse" steigt der Inzidenzwert im Landkreis Aichach-Friedberg deutlich. Die Zahl der Corona-Patienten im Krankenhaus sinkt.

Am Donnerstag greift im Landkreis Aichach-Friedberg erneut die "Corona-Notbremse". Nach zwischenzeitlichen Lockerungen - wegen der Feiertage waren die Inzidenzwerte nach Ostern deutlich gesunken - ist es das zweite Mal in zwei Wochen, dass die Regeln im Wittelsbacher Land massiv verschärft werden: Treffen sind nur noch mit einer Person eines weiteren Haushalts erlaubt, Kultureinrichtungen müssen schließen, der Einzelhandel darf ausschließlich mit vorheriger Terminvereinbarung und negativem Corona-Test öffnen. Außerdem tritt eine Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr in Kraft, die nur in Ausnahmefällen - zum Beispiel Gassigehen mit dem Hund - nicht gilt.

Corona: Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg liegt bei 127

Viel deutet darauf hin, dass diese schärferen Corona-Regeln nun länger als beim letzten Mal gelten. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Mittwoch den Sieben-Tages-Inzidenzwert 127 - ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Vortag, als noch 104 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen gemeldet worden waren. Nicht nur im Landkreis gingen die Zahlen am Mittwoch deutlich nach oben: In ganz Deutschland stieg die Inzidenz von 141 auf 153, in Bayern von 160 auf 173.

Pandemie: Zahl der Corona-Patienten am Krankenhaus Aichach sinkt

Die Zahl der Corona-Patienten am Aichacher Krankenhaus ist unterdessen gesunken. Wurden dort am Dienstag 15 positiv Getestete behandelt, waren es am Mittwochmorgen zwölf. An der Zahl derjenigen, die auf der Intensivstation liegen und beatmet werden müssen - sechs -, hat sich im Vergleich zum Vortag jedoch nichts verändert. Am zweiten Standort der Kliniken an der Paar in Friedberg sind derzeit keine Fälle bekannt.

