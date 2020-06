12:00 Uhr

Die Schulsanierung in Willprechtszell macht Fortschritte

Plus In den Sommerferien sind die Arbeiten im Innenbereich der Petersdorfer Grundschule in Willprechtszell an der Reihe. Was dort noch alles ansteht.

Von Stefanie Brand

Nachdem der Gemeinderat zahlreichen privaten Bauvoranfragen und Bauanfragen zugestimmt hatte, brachte Petersdorfs Bürgermeister, Dietrich Binder, die Gemeinderäte am Montag auf den aktuellen Stand bei zwei Großprojekten: die Sanierung der Grundschule in Willprechtszell und die Vorberatungen zum Neubau des Hochbehälters in Hohenried.

Abermals konnte Binder Positives von der Grundschule berichten: „Die Sanierung verläuft gut.“ Aktuell werde ein Plan erstellt, in welcher Abfolge die Arbeiten während der Sommerferien im Innenbereich ausgeführt werden. Die Abrissarbeiten werden bereits am letzten Schultag beginnen. Im Fokus stehen dann der Einbau der Akustikdecken in den Klassenzimmern und die Arbeiten, die nötig sind, um Schule und Turnhalle barrierefrei zugänglich zu machen. Auch die Holzfenster, die im neueren Teil des Gebäudes angebracht sind, sollen in den Sommerferien innen und außen gestrichen werden. An die Fassade soll außerdem das Schullogo angebracht werden.

Die Schule Willprechtszell hat jetzt eine Pelletheizung

Wie effektiv Arbeiten in den Ferien sein können, berichtete Binder mit einem kurzen Rückblick auf die vergangenen Pfingstferien: Die Pelletheizung wurde eingebaut und die Durchbrüche vollzogen, die später den Betrieb eines Aufzugs ermöglichen sollen. Auch das Gerüst ist schon weg.

Das zweite kostspielige Großprojekt befindet sich im Gegensatz zur Schule noch in der Planungsphase. Nachdem sich die Gemeinderäte bei der vergangenen Sitzung um die Vergabe der ersten Gewerke rund um den Hochbehälter entschieden hatten, stand nun ein Vor-Ort-Treffen an. Ziel ist es, nun auszuloten, welche Dimensionen die Maßnahme in Hohenried haben wird. Stephan End äußerte einen klaren Wunsch: Jetzt müsse geprüft werden, welche Investitionen nötig sind, um das Thema langfristig auf zukunftsfähige Beine zu stellen.

Kostspielig wird der neue Hochbehälter in Hohenried

Das heißt, dass nun zunächst Vorberechnungen erfolgen müssten, welche Leitungsvariante die passende ist, die beispielsweise auch die Ortsteile Schönleiten, Axtbrunn und Willprechtszell mit Blick auf die Energiekosten effizient versorgen kann. Robert Langenegger warf die Meinung des Architekten ein, der sich aufgrund der Windwurf-Gefahr für eine Stahlbetonhalle aussprach; Werner Brune wünschte sich eher, die Kosten für den Hausbau gering und effizient zu halten und dafür die Investitionen in die Technik zu steigern.

Petersdorf will Hundetoiletten aufstellen

Die Caritas-Sozialstation Aichach erhält einen Zuschuss von 77 Cent pro Einwohner. Insgesamt sind das bei Bürgern rund 1300 Euro.

Die Caritas-Sozialstation erhält einen Zuschuss von 77 Cent pro Einwohner. Insgesamt sind das bei Bürgern rund 1300 Euro. Dritte Kindergartengruppe Dietrich Binder teilte mit, dass die Sondergenehmigung für die dritte Gruppe im Kinderhaus St. Johannes Baptist in Alsmoos vorliege.

teilte mit, dass die Sondergenehmigung für die dritte Gruppe im Kinderhaus Baptist in vorliege. Toiletten für Hunde Robert Langenegger hatte vorgeschlagen, Hundetoiletten aufzustellen. Binder erklärte, dass die Umsetzung vor allem der Organisation bedürfe, wie oft und wann die Toiletten geleert werden müssen. Wartung, Entsorgung und Zwischenlagerung seien zu prüfen. Zudem forderte Binder die Räte auf, sich Gedanken über mögliche Aufstellorte zu machen. Besprochen wird das Thema in einer der nächsten Sitzungen.

