Funkmast in Obergriesbach: Die Bagger dürfen anrollen

Plus Die Interessengemeinschaft übt "zivilen Widerstand" gegen den Standort des neuen Funkmastes in Obergriesbach. Schließlich schreitet die Polizei ein.

Von Stefanie Brand

Um 8 Uhr morgens rollten die Bagger der Deutschen Funkturm GmbH an, um nördlich des Teils der Straße Am Weiher, die in Ost-West-Richtung verläuft, Fakten zu schaffen. Die Bauarbeiten für den umstrittenen Funkmast sollten beginnen – eben so wie die Telekom-Tochter es der Gemeinde auch mitgeteilt hat, obwohl diese den Vertrag gekündigt hat.

Doch die Bagger kamen nicht weit, denn ein blaues Auto versperrte den Bauarbeitern den Weg. Zudem waren zahlreiche Mitglieder der Interessengemeinschaft vor Ort, die sich um Herbert Lange und Thomas Hartmann formierte hatte, um den Bau des geplanten Funkmastes an eben diesem Standort zu verhindern. Nach drei Stunden voller Diskussionen, Schlichtungsversuchen und Argumenten schufen die Mitarbeiter der Polizeiinspektion Aichach Fakten. Die Autos mussten weg. Die Deutsche Funkturm GmbH darf bauen.

Grundlage dieser Entscheidung, die der Leiter der Polizeiinspektion Aichach, Erich Weberstetter, vor Ort aussprach, sei das Baurecht der Deutschen Funkturm GmbH, das dem schwebenden Verfahren seitens der Gemeinde entgegenstand. Die Gemeinde Obergriesbach hat den Vertrag mit der Deutschen Funkturm GmbH gekündigt und dieser Kündigung ein 50-seitiges Werk angehängt, was die Grundlage für die Kündigung sein soll. Seitens der Deutschen Funkturm GmbH wurde diese Kündigung zwar geprüft, aber für grundlos bezeichnet. Deswegen kam es zwischen den Baufahrzeugen und jeder Menge Matsch der Felder auch zu dem Entschluss von Anton Sigmund von der Deutschen Funkturm GmbH: „Wir bauen!“

Es wird mal mehr, mal weniger hitzig diskutiert

Diskutiert wurde während der dreistündigen Aktion mal mehr und mal weniger hitzig. Hartmann und Lange formulierten den Standpunkt der Interessengemeinschaft mit diesen Worten: „Es ist unverständlich, dass die Deutsche Funkturm GmbH nicht gewillt ist, die Kündigung des Vertrags mit den umfangreichen Begründungen zur Kenntnis zu nehmen.“ Auch habe die Interessengemeinschaft darum gebeten, einen Alternativstandort zu prüfen – zu dieser Prüfung sei es aber aus Sicht der Interessengemeinschaft nicht gekommen. Markus Jodl, Pressesprecher der Telekom, dementiert dies. Prüfungen hätten stattgefunden, allerdings sei der Standort auf der Anhöhe nördlich des Teils der Straße Am Weiher als am geeignetsten befunden worden.

Die Gespräche zwischen der Gemeinde, dem Pressesprecher der Telekom, Markus Jodl, dem Vertreter der Deutschen Funkturm GmbH, Anton Sigmund, sowie den Mitgliedern der Interessengemeinschaft und der Polizei brachten inhaltlich kein befriedigendes Ergebnis für Gemeinde und Interessengemeinschaft: Die Bagger durften anrollen. Bild: Stefanie Brand

Auch Jürgen Hörmann, Obergriesbachs Bürgermeister, erläuterte abermals den Standpunkt der Gemeinde: Als der Vertrag zustande kam, habe man der Gemeinde erläutert, dass der kleine Mast, der vom Brauereigebäude abgebaut wird, an anderer Stelle neu errichtet wird. Einige der Mitglieder der Interessengemeinschaft bezeichneten den kleinen Mast auf dem Brauereigebäude sogar als „Stecken“, der nun zum Mast werden soll, und wollten so die Dimensionen deutlich machen. Zwischenzeitlich habe sich aber herausgestellt, dass der neue Mast deutlich größer ausfallen soll. Gespräche und Schreiben hätten ebenso wenig gebracht wie unermüdliche Hinweise, dass man das Thema mit mehr Feingefühl angehen müsse, so Hörmann. Deswegen habe man den Vertrag gekündigt. Zum Auflauf der Interessengemeinschaft, die sich auf knapp 20 Leute belief, erklärte Hörmann: „Es handelt sich um eine private Geschichte, die Widerstand zeigt.“

Interessengemeinschaft will einen anderen Standort

Hartmann und Lange von der Interessengemeinschaft erklärten: Das Verhalten, das die Deutsche Funkturm GmbH zeige, erfordere „zivilen Widerstand“. Dass es der Truppe dabei nicht darum geht, den Funkmast komplett zu kappen, machten die Wortäußerungen der Interessengemeinschaft deutlich. „Wir sind nicht gegen den Mast, wir haben eine Alternative geboten“, erklärten die Mitglieder der Interessengemeinschaft und ergänzten: „Wir sind nur gegen diesen Standort.“ Hier und da fielen auch Worte des Unmuts, wie etwa die Forderung, die Obergriesbacher „nicht für blöd zu halten“. Lange erklärte abermals, die Grenzwerte seien weit überschritten.

Genutzt hat es für den Baustart nichts, denn nachdem das blaue Auto, das den Weg bereits seit Sonntagabend versperrt haben soll, aus dem Weg geräumt war, rollten die Bagger auf die Anhöhe.

