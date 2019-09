25.09.2019

Hilfe für Kinder und Familien: Landkreis stärkt Erziehungsberatung

Die Anfragen in den Erziehungsberatungsstellen steigen seit Jahren. Ebenso die Wartezeiten vor Erstgesprächen. Deshalb wird nicht nur personell aufgestockt.

Von Nicole Simüller

Der Landkreis baut die Erziehungsberatung aus. Nicht nur mit mehr Personal, sondern auch mit einer zusätzlichen Außenstelle in Friedberg. Denn der Bedarf steigt nach Angaben der Beratungsstellen seit Jahren. Weil die beiden Beratungsstellen in Aichach und Augsburg aber mit unveränderter Stellenzahl arbeiten, nehmen die Wartezeiten vor Erstgesprächen stetig zu. Sie betragen inzwischen bis zu einem Vierteljahr.

Bernd Rickmann, Leiter des Kreisjugendamtes machte im Jugendhilfeausschuss des Kreistags deutlich: „Das können wir nicht akzeptieren.“ Denn während der Wartezeit könnten sich Probleme – zum Beispiel bei Trennungen von Ehepartnern – weiter intensivieren. Das erschwere es später umso mehr, den Betroffenen zu helfen.

Für den Landkreis sind zwei Erziehungsberatungsstellen zuständig

Bislang erbringt zwar auch das Kreisjugendamt pädagogische Beratung für junge Menschen, Familien und Eltern. Den weitaus größeren Teil aber übernehmen zwei Beratungsstellen in Aichach und Augsburg, die von freien Trägern betrieben werden.

Träger der „Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle“ am Schlossplatz in Aichach ist die Katholische Jugendfürsorge Kinder- und Jugendhilfe Wittelsbacher Land. Sie wendet sich an Klienten aus dem Landkreis. Darüber hinaus gibt es die „Evangelische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche“ in Augsburg, die vom Diakonischen Werk Augsburg betrieben wird. Sie wendet sich ebenso an Ratsuchende aus dem Wittelsbacher Land wie aus der Stadt und dem Landkreis Augsburg. Der Landkreis Aichach-Friedberg unterstützt beide Angebote mit jährlich insgesamt 222000 Euro – neben einem Eigenanteil der Träger und staatlichen Fördergeldern.

Personal in den Beratungsstellen wird aufgestockt

In Aichach gab es bis vor wenigen Monaten knapp zweieinhalb geförderte Fachkraftstellen, in Augsburg sind es etwas mehr als fünf. Der Jugendhilfeausschuss unterstützte den Vorschlag der Verwaltung, die personellen Kapazitäten in den Erziehungsberatungsstellen schrittweise aufzustocken. In Aichach kam bereits im April eine halbe, staatlich geförderte Stelle hinzu.

Nun soll auch im südlichen Teil des Landkreises das Angebot ausgeweitet werden. Dazu haben bereits Gespräche mit dem Diakonischen Werk stattgefunden. In seiner Trägerschaft soll eine neue Außenstelle in Friedberg mit zunächst zwölf Wochenstunden eingerichtet werden. Je nachdem, wie sich der Bedarf entwickelt und wie gut die Beratung angenommen wird, soll sie noch weiter ausgebaut werden.

Trennung und Scheidung gehören zu den wichtigsten Themen

Das Kreisjugendamt erhofft sich davon eine Entlastung. Denn vor allem beim Thema „Trennung und Scheidung“ ist das Amt oft kurzfristig als Ratgeber gefordert, wenn es zum Beispiel um Mediation geht. Insgesamt benötigte im vergangenen Jahr rund die Hälfte der Klienten in den Beratungsstellen Hilfe bei Trennung und Scheidung. Dieses Thema nehme inzwischen einen wesentlich größeren Anteil als früher ein, so Rickmann. „Die präventive Bedeutung dieser Beratungsleistungen für die Kinder- und Jugendhilfe kann nicht hoch genug eingeschätzt werden.“

Ausbau soll in Verbindung mit Familienstützpunkten passieren

Der Ausbau der Erziehungsberatung soll in Verbindung mit den vier Familienstützpunkten passieren, die im Landkreis neu eingerichtet werden. Der erste von ihnen nahm in Kissing im April seine Arbeit auf. Drei weitere sollen in Aichach, Pöttmes und Friedberg folgen. In Kissing ist die Katholische Jugendfürsorge der Träger, in Aichach wird es der Caritas-Kreisverband sein. Hier war im Sommer das Sozialkaufhaus der Caritas an der Bahnhofstraße als Standort im Gespräch. Die Gespräche in Aichach schritten gut voran, ebenso in Pöttmes und Friedberg, so Rickmann auf Nachfrage.

Die Familienstützpunkte sollen, so die Hoffnung des Landkreises, ein niederschwelliges Angebot sein. Eine ihrer Hauptaufgaben ist es, Familien geeignete Angebote zu vermitteln – sei es Kleinkindertreff, Sportverein oder Bildungsangebot zu Pubertät oder Medienerziehung. In Friedberg soll die Erziehungsberatung zu einem späteren Zeitpunkt in den Räumen des Familienstützpunkts unterkommen. Ein Termin steht noch nicht fest. (mit bac)

Themen folgen