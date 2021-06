Die Paartalbahn braucht Visionen und Taten

Plus Für die Bahnstrecke von Augsburg über Aichach nach Ingolstadt gibt es viele Pläne, die aber auch viel Geld kosten. Deshalb muss zuerst das Machbare erfüllt werden.

Fast 17 Millionen Euro wollen Bund und Freistaat in den kommenden Jahren in die Barrierefreiheit der Bahnhöfe in Aichach, Dasing und Radersdorf investieren. Die Erneuerung, bestenfalls Digitalisierung, der jeweiligen Stellwerke sind in diesen Betrag noch nicht mit eingerechnet. Und damit noch nicht genug. Vor einem großen Aufgebot an Bürgermeistern, Landtagsabgeordneten, einem Bundestagsabgeordnetem und dem Landrat verkündete die Bayerische Verkehrsministerin Kerstin Schreyer diese Woche in Aichach noch eine Vielzahl weiterer großer Ziele für die Paartalbahn. So soll die gesamte Strecke von Augsburg nach Ingolstadt langfristig elektrifiziert werden. Zu den weiteren Visionen zählen ein zweigleisiger Ausbau, eine Taktverdichtung, ein besserer Güterverkehr und die Emissionsfreiheit aller Leistungen.

