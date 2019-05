Mountainbike-Streit ist beendet, Streitfrage bleibt ungeklärt

Plus Der Waldbesitzer von Beck-Peccoz und ein Radfahrer aus Aichach einigen sich in der Berufungsverhandlung vor dem Landgericht. Der Radler verzichtet in dem Zivilprozess darauf, eine Rückegasse im Kühbacher Forst zu befahren. Warum es nicht zur erhofften Grundsatzentscheidung kommt.

Der Kühbacher Mountainbike-Streit ist beendet – zumindest der zwischen einem Radler aus Aichach und Waldbesitzer Umberto von Beck-Peccoz. Die beiden Parteien haben jetzt nämlich ihren Zivilstreit, der seit über zwei Jahren läuft, mit einer gütlichen Einigung vor dem Landgericht Augsburg abgeschlossen.

Weil das Gericht kein Urteil gefällt hat, gibt es jetzt aber auch keinen Präzedenzfall, auf den sich Waldbesitzer oder Mountainbiker berufen könnten. Und damit auch keine grundsätzliche Entscheidung in einer Streitfrage, die beide Seiten seit Jahren umtreibt: Auf welchen Wegen im Wald dürfen Mountainbiker fahren?

Konflikte um die Waldbenutzung sind kein Einzelfall

Die Konflikte zwischen Waldbesitzern und Jägern, aber auch Fußgängern und Querfeldeinradlern sind beileibe kein Sonderfall des Wittelsbacher Landes, sondern eine Entwicklung seit Reifen grobstollig sind und Mountainbiken für immer mehr Menschen zum Trendsport in der freien Natur geworden ist. Darum sorgte insbesondere der Prozess in der ersten Instanz in Aichach im April vergangenen Jahres für überregionale Aufmerksamkeit.

Im konkreten Streitfall im Kühbacher Forst sieht der Vergleich in der zweiten Instanz vor dem Landgericht jetzt so aus: Der beklagte Radfahrer verpflichtet sich, eine bestimmte Rückegasse, um die es im Prozess ging, künftig nicht mehr zu befahren. Kläger von Beck-Peccoz übernimmt im Gegenzug die Kosten des Verfahrens.

Das Gericht hat kein Grundsatz-Urteil gefällt

Das Gericht habe sich „wenig geneigt gezeigt“, ein Grundsatz-Urteil zu diesem Thema zu fällen, deshalb sei es zu der Einigung gekommen, teilt der Kühbacher Baron, einer der größten Privatwaldbesitzer der Region, mit. Laut Thomas Kolbe, Pressesprecher für Zivilsachen am Landgericht, sei eine Grundsatz-Entscheidung in diesem Fall aber nicht möglich gewesen. Es gehe um eine ganz bestimmte Rückegasse und die Entscheidung dazu könne nicht auf die Befahrbarkeit anderer Wege im Wald übertragen werden.

Beck-Peccoz sieht dieses Ende des Prozesses mit gemischten Gefühlen: Er begrüße, dass zwischen den Parteien Rechtsfrieden geschaffen worden sei und man im Guten auseinandergehe. Misslich sei jedoch, dass die gefundene Einigung nur diesen speziellen Fall betreffe. Eine Definition eines zum Radfahren „geeigneten Weges“ im Sinne des Bayerischen Naturschutzgesetzes und des Bayerischen Waldgesetzes bleibe damit auch weiterhin rechtlich ungeklärt. Der Waldbesitzer wünscht sich, dass der Landtag eine gesetzliche Definition für diesen unbestimmten Rechtsbegriff schafft.

Keine Wege, sondern Waldboden

Von Beck-Peccoz stellt aber auch fest, dass die Forstverwaltung Kühbach an ihrer bisherigen Auffassung festhalte, dass auf sogenannten Rückegassen, die nur für die Holzbewirtschaftung genutzt werden, Fahrradfahren nicht erlaubt sei. Es handelt sich aus seiner Sicht dabei gar nicht um Waldwege, sondern einfach um Waldboden. Seine Forstverwaltung werde auch in Zukunft in eindeutigen Fällen sowohl Anzeigen bei der Unteren Naturschutzbehörde erstatten, „als auch von rechtswidrig querfeldein fahrenden Mountainbikern Unterlassungserklärungen einfordern und bei Weigerung Unterlassungsklagen erheben“. Genauso begann auch der Prozess gegen den Radler, der jetzt mit einem Vergleich beendet wurde.

Umberto von Beck-Peccoz betont gleichzeitig, dass er solche Konflikte auf seinem Grundbesitz in Zukunft nach Möglichkeit vermeiden will. Er appelliere an alle Mountainbiker, denen der Natur- und Artenschutz am Herzen liege, ihre Fahrten auf den zahlreich vorhandenen befestigten Waldwegen im Kühbacher Forst zu beschränken.

Im vergangenen Jahr hat der Kühbacher Baron seinen Gang in die zweite Instanz damit begründet, dass nach dem ersten Urteil Mountainbiker demonstrativ auf den Rückegassen durchs Gelände fuhren. Für ihn hatte das Urteil des Aichacher Zivilgerichts sozusagen Startsignalwirkung für Radler, die im Wald unterwegs sind. Das hätten ihm auch andere Forstleute bestätigt.

Richter spricht von Einzelfall-Entscheidung

Richter Axel Hellriegel hatte in seiner Begründung damals aber ausdrücklich von einer Einzelfall-Entscheidung gesprochen. Das Augsburger Landgericht hätte die Berufung jetzt auch zurückweisen oder neu über den Fall verhandeln und entscheiden können.

Richter Hellriegel wollte in der ersten Instanz nichts von einem Präzedenzfall wissen, als er die Klage gegen den Radler abwies. Es gehe um diesen einen Weg – „mehr nicht“. Der von Beck-Peccoz beklagte Radler durfte nach dem Ersturteil weiter diesen ganz bestimmten Rückeweg im Kühbacher Forst befahren. Darauf verzichtet er jetzt nach der Einigung freiwillig. Das wollte ihm der Baron zuvor per Unterlassungserklärung verbieten.

Hellriegel verwies bei seiner Entscheidung auf das in der Bayerischen Verfassung garantierte freie Betretungsrecht des Waldes für alle Bürger. Das habe in diesem Fall Vorrang. Das sei aber kein „Freibrief für Radfahrer“, betonte Hellriegel damals ebenfalls ausdrücklich in seiner Begründung. Das Naturschutzgesetz erlaube das Radeln auf „geeigneten Wegen“. Der Gesetzgeber habe aber weder den „Weg“ noch die „Eignung“ definiert. Im speziellen Fall habe der vom Mountainbiker genutzte Rückeweg Fahrspuren aufgewiesen und sei nicht bewachsen gewesen. Der Radler habe definitiv keinen Schaden angerichtet. Deshalb könne er dort fahren.

Waldbesitzer können Wege nur mit konkreter Begründung sperren

Waldbesitzer könnten solche Wege auch nicht mit Schildern sperren, wie es im Kühbacher Forst mit Genehmigung des Landratsamtes schon der Fall war. Möglich sei das nur mit einer konkreten Begründung wie zum Beispiel Fällarbeiten. Sonst würde ja das Betretungsrecht einfach ausgehebelt, begründete Hellriegel in seinem Urteil.

Die Vorgeschichte des Radlstreits: Im Dezember 2016 fuhr der Mountainbiker im Kühbacher Forst in eine von einem unbekannten Radfahrerhasser vergrabene Nagelfalle. Das schlug hohe Wellen. Der Waldeigentümer distanzierte sich nachdrücklich von solchen Fallen. Durch seine eigene Strafanzeige bei der Polizei wurde der Radler auch der Forstverwaltung bekannt.

Beck-Peccoz wollte laut eigener Aussage mit seiner Zivilklage gegen den Mann ein Zeichen setzen und dem Radler das Befahren seines Waldes auf einigen genau bestimmten Wegen verbieten lassen. Er habe aber nichts gegen den beklagten Radler, den er als Naturfreund einschätze, betonte Beck-Peccoz schon damals mehrmals. Es gehe ihm auch nicht um sein Eigentumsrecht, sondern besonders um den Schutz der Tiere. Er sei für das freie Betretungsrecht und er wolle den Menschen nicht den Naturgenuss nehmen. Dazu gebe es genügend befahrbare Wege in seinem Wald.

