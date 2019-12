05:00 Uhr

Neues Baugebiet soll Wärme aus der Erde beziehen

Rehling spricht sich für Erdsonden auf den Grundstücken aus. Verpflichtet sind die Bauherren nicht.

Wie kann das neue Rehlinger Baugebiet zwischen Lange Wand und Hambergstraße mit Energie versorgt werden? Eine Machbarkeitsstudie zu dieser Frage stellte Ulrich Haselbeck, ein Kommunalreferent der Lechwerke Augsburg, im Rehlinger Gemeinderat vor.

Angesichts der Diskussionen um Klimawandel und der steigenden Öl- und Gaspreise setzen immer mehr Hausbesitzer auf Wärmepumpen, welche erneuerbare und emissionsfreie Wärme aus der Erde zum Heizen beziehen. Bürgermeister Alfred Rappel stellte fest, es sei auch das Ziel der Gemeinde, bei der Energieplanung für das Baugebiet den Umweltaspekt mit in den Vordergrund zu stellen und neue Techniken zu suchen, um möglichst ohne fossile Brennstoffe auszukommen, den Schwerpunkt also auf erneuerbare Energie zu legen.

Rehling: Kaltes Nahwärmekonzept war ebenfalls Thema

Wie Haselbeck ausführte, wären Erdsonden eine interessante Lösung, ebenso horizontale Kollektoren oder Grundwasserbrunnen in Verbindung mit jeweils einer mit Strom betriebenen Wärmepumpe. Kurz diskutiert wurde über ein kaltes Nahwärmekonzept, doch schien den Ratsmitgliedern die interessanteste Lösung diejenige mit Erdsonden zu sein.

Für das neue Baugebiet mit rund 40 Wohnhäusern wurde in der Studie der Wärmebedarf ermittelt, der mit dem Erdsondensystem auch realisiert werden könnte. Haselbeck erläuterte zwei Lösungen: eine zentrale und eine dezentrale Versorgung. Bei der zentralen Lösung würde ein zentral gelegenes Sondenfeld mit 60 Erdsonden und Leitungssystem, das die Häuser mit Tiefenwärme versorgt, angelegt. Geschätzte Kosten: rund 630000 Euro. Bei der dezentralen Lösung würden Sonden auf jedem Baugrundstück gebaut, wobei die Anzahl sich nach der Hausgröße richtet. In der Summe wären im ganzen Baugebiet 108 Erdsonden erforderlich. Die Kosten für diese Variante: rund 510 000 Euro. Offen ist, ob sich die künftigen Häuslebauer für das neue System entscheiden werden und wie hoch der Wärmebedarf dann ist. Die Hausplanung müsste vor dem Bohren der Erdsonden stehen. Ob das bei allen Bauwilligen so zügig umgesetzt wird, wurde bezweifelt. Fest steht auch, wenn sich der Rat für die Erdsonden entscheidet, verzögert sich der Baubeginn für die Hausbesitzer um ein paar Monate. Erst nach der Straßen- und Kanal-Erschließung könnten die Sonden auf den Grundstücken gebohrt, erst danach gebaut werden. Verpflichten könne man die Bauherren nicht zu der Sondenlösung, wurde seitens der Gemeinde betont. Die Erschließungskosten dafür liegen bei von 14,50 Euro je Quadratmeter Grund, also schon mal 8000 bis 10000 Euro. Nach Meinung einiger Gemeinderäte für manchen Bauwerber doch ein negativer Aspekt.

Wesentlich billiger wäre im Vergleich ein Gasanschluss mit „nur“ 1200 bis 1500 Euro. Doch der Rat hat sich bereits einstimmig gegen eine zentrale Erdgasversorgung ausgesprochen. Auch für Interessenten außerhalb des Baugebietes könnten Erdsonden nachträglich installiert werden, doch müssten in dem Fall die Voraussetzung des Hauses, sprich der energetische Zustand, geprüft werden, hieß es.

Rehling: Gemeinderat für Wärmeversorgung mittels dezentraler Erschließung

Bei einer Gegenstimme sprach sich der Gemeinderat schließlich für die Wärmeversorgung mittels einer dezentralen Erschließung mit Erdsonden (Bohrungen jeweils auf dem Grundstück). Den Bauwerbern soll dieses System im Block angeboten werden, sofern sie das wünschen. Dazu wurde die LEW mit den Probebohrungen beauftragt (Kosten rund 13 000 Euro). Gleichzeitig soll der Wärmebedarf ermittelt und ein detailliertes Angebot für das Versorgungssystem abgegeben werden, danach wird im Gremium entschieden. Der Bebauungsplan „Zwischen Lange Wand und Hambergstraße“ liegt seit Donnerstag bis 24. Januar im Rathaus öffentlich aus. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 8 bis 11.30 Uhr und am Donnerstag von 15 bis 18 Uhr. Stellungnahmen können während dieser Frist schriftlich oder während der Dienststunden zur Niederschrift abgegeben werden.

