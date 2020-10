vor 35 Min.

Paarkunst: Veranstaltungsreihe wird wegen Corona abgespeckt

Plus Wegen der Corona-Auflagen fallen viele Veranstaltungen und die Eröffnung der Paarkunst im Landkreis Aichach-Friedberg aus. Trotzdem wird doch noch einiges geboten.

Von Gerlinde Drexler

Lange stand in den Sternen, ob es in diesem Jahr überhaupt eine Paarkunst geben wird. Kürzlich fiel dann die Entscheidung zugunsten des interkommunalen Kulturprojektes entlang der Paar. Statt acht Anliegerkommunen werden sich diesmal allerdings nur fünf beteiligen. Eine offizielle Eröffnung wird es nicht geben. Thematisch orientiert sich die herbstliche Veranstaltungsreihe mit „Paarkunst befreit“ an der bayerischen Landesausstellung. Die Angebote sind kostenlos, eine Anmeldung ist aber notwendig.

Paarkunst-Teilnehmer sind diesmal besonders kreativ

Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann räumte jüngst bei einem Pressegespräch ein: „Wir hatten es uns alles ein bisschen anders vorgestellt.“ Er versprach aber: „Etwas kleiner, aber genauso fein wie die letzten Jahre“ werde die 13. Paarkunst ausfallen. Dass sie überhaupt stattfindet, ist dem Engagement der teilnehmenden Kommunen geschuldet. Sie zeigten sich kreativ bei der Auswahl der Veranstaltungen.

Dasing, eines der Gründungsmitglieder der Paarkunst, wird dieses Mal nicht dabei sein. Dort war die Schule die treibende Kraft. Coronabedingt waren jedoch monatelang keine Treffen möglich. Genauso ging es dem Kulturverein in Egling (Landkreis Landsberg/ Lech). Die Gemeinde wäre zum ersten Mal dabei gewesen. Genau wie Dasing will aber auch Egling im nächsten Jahr mitmachen. An den Räumlichkeiten scheiterte die Teilnahme von Mering. Dort fanden die Veranstaltungen in der Bücherei statt, die für Veranstaltungen unter den geltenden Auflagen zu klein ist.

Kissing hat die meisten seiner fünf Veranstaltungen in die Paartalhalle verlegt. Schwerpunkt ist der berühmte Sohn der Kommune: der bayerische Hiasl. Das Sensemble Theater wird eine szenische Lesung aufführen, in der der „deutsche Robin Hood“ angeklagt wird. Ob der Hiasl ein Rebell oder Räuber war, wird der Historiker Manfred Kosch beleuchten. Der historische Förderverein Bayerischer Hiasl hat zwei Vorträge vorbereitet. In einem geht es um die Räubersprache, in dem anderen um die eingestellte Jagd. In der Bücherei können Kinder einen Wald falten.

Schrobenhausen steuert eine Ausstellung zur Paarkunst bei

Seine ursprünglich fünf geplanten Veranstaltungen hat Schrobenhausen aufgrund der Auflagen auf eine reduziert: eine Ausstellung im Pflegschloss, die ungefähr zwei Monate läuft. Die sechs Künstlerinnen haben alle die Faber-Castell-Kunstakademie besucht und ihren ganz eigenen Stil entwickelt.

Auch Friedberg hat bis auf eine Ausstellung in der Archivgalerie alle anderen geplanten Veranstaltungen gestrichen. 14 Künstler aus Friedberg, Aichach und Augsburg sowie Schulklassen aus Friedberg tragen zu der vielseitigen Kunstausstellung „Stadtluft befreit – aber jeden auf seinen, ihm bestimmten Platz“ bei. Die Vernissage entfällt und es darf jeweils nur eine bestimmte Anzahl von Besuchern in die Galerie.

Fehlende Räumlichkeiten führten dazu, dass der Markt Hohenwart (Landkreis Pfaffenhofen) keine seiner geplanten Veranstaltungen durchführen kann. Stattdessen nutzt er den Bauzaun, der gerade um den Neubau des Rathauses steht, um Bilder der Gemeinde aus den vergangenen 100 Jahren zu zeigen. Auch im Rathaus werden einige Fotos hängen. Die Einweihung des neuen Wertstoffhofes münzt der Markt in eine „ganz kleine“ Kunstveranstaltung um. Schulklassen werden Bäume pflanzen.

Gefangene der JVA Aichach beteiligen sich an der Paarkunst

Der Höhepunkt der Paarkunst in Aichach ist eine Ausstellung des Vereins Frauenhaft der Justizvollzugsanstalt. Unter dem Titel „Dimensionen der Freiheit“ werden Arbeiten der inhaftierten Frauen im Rathaus ausgestellt, die ihm Rahmen von Workshops entstanden sind. Auch die Museumsnacht findet am 10. Oktober statt. Das Wittelsbacher Museum kann sich aufgrund der Auflagen nicht beteiligen. Dafür werden erstmals historische Stätten wie das Grubet und der Burgplatz Oberwittelsbach eingebunden. Geplant sind eine Archivführung im Stadtmuseum zum Thema Freiheit sowie der Wittelsbacher Heimattag.

Das Programm der Paarkunst im Überblick:

Kissing : 10. Oktober, 19.30 Uhr Szenische Lesung „Heute Hiasl“ des Sensemble Theaters in der Paartalhalle ; 14. Oktober, 19.30 Historiker Manfred Kosch beleuchtet den „Hiasl historisch“, Paartalhalle ; 21. Oktober 19.30 Katrin Freund referiert über „Rotwelsch – eine Räubersprache“, Paartalhalle ; 28. Oktober Vortrag Michael C. Lang über „Die eingestellte Jagd im 18. Jahrhundert“; 31. Oktober 15 Uhr Workshop für Kinder (acht bis zwölf Jahre) „Hiasl und Wald“, Bücherei. Anmeldung unter der Telefonnummer 08233/907-400.

Programm Anstelle eines Flyers ist das komplette Programm der teilnehmenden Kommunen der Paarkunst im Internet aufgeführt.

