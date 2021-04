Patientenzahl steigt, Notbremse greift: So ist die Corona-Lage im Landkreis

Weil der Inzidenzwert im Landkreis Aichach-Friedberg über 100 bleibt, greift ab Donnerstag die "Notbremse". Die Zahl der Corona-Patienten im Krankenhaus steigt.

Das Wittelsbacher Land muss ab Donnerstag zurück in einen schärferen Corona-Lockdown. Wie das Robert-Koch-Institut ( RKI) mitteilte, lag der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Landkreis Aichach-Friedberg am Dienstag bei 104,0 - und damit bereits am dritten Tag infolge über der 100er-Schwelle. Das bedeutet: Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen greift im Wittelsbacher Land die "Corona-Notbremse". Sie ist Teil des bayernweiten Stufenplans und sieht deutlich strengere Regeln vor.

Im Landkreis Aichach-Friedberg greifen bald schärfere Corona-Regeln

Bis einschließlich Mittwoch, 14. April, gelten noch die gelockerten Corona-Regeln: Unter anderem sind Treffen mit bis zu fünf Personen aus zwei Haushalten erlaubt (Kinder bis 14 Jahren nicht eingerechnet), der Einzelhandel darf mit vorheriger Terminvereinbarung ("Click & Meet") öffnen, Kultureinrichtungen können grundsätzlich Besucher empfangen.

Ab Donnerstag, 0 Uhr, sind dann nur noch Treffen mit einer Person eines weiteren Haushalts erlaubt. Kultureinrichtungen müssen schließen. Außerdem tritt eine Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr in Kraft, die nur in Ausnahmefällen nicht gilt. Der Einzelhandel - darunter seit Montag auch wieder Buchhandlungen, Gärtnereien, Blumenläden, Baumschulen sowie Bau- und Gartenmärkte - darf auch weiterhin mit vorheriger Terminvereinbarung ("Click & Meet") öffnen - allerdings nur unter der Voraussetzung, dass Kunden einen negativen Corona-Test vorlegen: entweder einen maximal 48 Stunden alten PCR-Test oder einen maximal 24 Stunden alten Schnelltest. Geschäfte des täglichen Bedarfs bleiben auch ohne negatives Testergebnis und Terminvereinbarung geöffnet.

Die Zahl der Corona-Patienten im Aichacher Krankenhaus steigt

Kontaktfreier Sport ist mit Personen des eigenen Haushalts sowie einer weiteren Person erlaubt, Mannschaftssport dagegen nicht. Für die Regelungen an Schulen und Kitas ändert sich vorerst nichts. Liegt der Inzidenzwert jedoch auch am kommenden Freitag über 100, müssen alle Schüler in der Folgewoche zu Hause bleiben, also in den Distanzunterricht. Ausnahmen bilden Abschlussklassen. Dazu gerechnet werden auch die vierten Klassen an den Grundschulen und die elften Klassen an Gymnasien, Berufs- und Fachoberschulen.

In den vergangenen sieben Tagen sind im Landkreis 173 Corona-Fälle registriert worden - davon 30 in Aichach, 41 in Friedberg, 17 in Mering und 23 in Kissing. Insgesamt wurden seit März 2020 4185 Personen positiv getestet - das sind 37 mehr als noch gestern vermeldet.

Unterdessen ist die Zahl der Corona-Patienten am Aichacher Krankenhaus, wo sich die Situation zuletzt massiv zugespitzt hatte, weiter gestiegen. Mussten dort am Montag 14 positiv Getestete stationär behandelt werden, waren es am Dienstag 15. Sechs von ihnen liegen auf der Intensivstation und müssen beatmet werden.

