Psychologie: Wieso negative Gefühle nicht schlecht sind

Plus Liebeskummer und Eifersucht: Wieso sie wichtig sind und wie Betroffene besser mit ihnen zurechtkommen können, erklärt ein Aichacher Psychotherapeut.

Vermutlich gibt es nur wenige Anlässe, bei denen Eis-direkt-aus-der-Verpackung-Essen so gesellschaftlich anerkannt ist wie bei Liebeskummer. Hat der Partner oder die Partnerin Schluss gemacht, oder zeigt der Schwarm kein Interesse, ist der Löffel schnell gezückt und der Eisbehälter aus dem Tiefkühlfach geholt.