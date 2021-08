Schiltberger Hofbergverein hofft auf eine Theatersaison 2022

Mitglieder des Schiltberger Hofbergvereins beschließen, dass die Saison 2022 jetzt vorbereitet wird. Der Regisseur steht schon fest - das Stück auch.

Mit einer coronabedingten Verspätung von einem halben Jahr hat der Hofberg Freilichttheaterverein Schiltberg in der Turnhalle die Generalversammlung nachgeholt. Unter Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln freute sich erste Vorsitzende Angelika Weiß, 45 Mitglieder begrüßen zu können. Sie verbreitete aber Hoffnung auf eine neue Theatersaison im nächsten Jahr - das Stück steht jetzt fest. Die letzte Spielzeit war 2018, als Robin Hood auf die Bühne gebracht wurde.

2020 war auf dem Hofberg in Schiltberg nicht viel los

Weiß ließ das vergangene Vereinsjahr 2020 Revue passieren und konnte wegen der vielen Corona-Beschränkungen nicht so viel berichten, wie es beim Hofbergverein sonst Gewohnheit ist. Weder das Martins-Spiel, noch das adventliche Kerzenziehen konnten abgehalten werden. Am bedauerlichsten sei aber, dass die turnusgemäß in diesem Jahr geplante Theatersaison nicht stattfinden kann. Untätig war die Vereinsleitung dennoch nicht. Es gab bereits erste Verhandlungsgespräche mit dem künftigen Regisseur Michael Bleiziffer, das Team zur Stückfindung hat getagt und sich schon für ein Theaterstück für die nächste Saison entschieden. Außerdem wird aktuell das Projekt zur Modernisierung der Beleuchtungstechnik umgesetzt, das mit Mitteln aus dem bayerischen Kulturfonds der Regierung von Schwaben im Rahmen des Programms Regionalkultur Bayern 2020 gefördert wird.

Vorsitzende Angelika Weiß zog Bilanz beim Hofberg-Verein Schiltberg. Foto: Olaf Köntopf

Weiß bedankte sich am Ende bei den Familien der Grundstückseigentümer, ohne deren pachtfreie zur Verfügungstellung des Grunds und der Bühnenanlage sämtliche Vereinsaktivitäten nicht möglich wären. Es folgten der Bericht der Jugendleitungen Anita Breitsameter und Melanie Bichlmaier und der Kassenbericht, den dritter Vorsitzender Tobias Ladewig vortrug.

Auch Satzungsänderungen standen wegen Gesetzesänderungen im Vereinsrecht an. In die Satzung wurden Klauseln aufgenommen, die die Haftungsbeschränkungen genauer regeln. Ehrenmitglied Martin Lechner erläuterte die rechtlichen Hintergründe, ehe die Mitglieder alle Änderungsvorschläge annahmen.

Die Chancen und Risiken einer Theatersaison 2022 für den Hofbergverein

Der sicherlich interessanteste Punkt der Tagesordnung war im Anschluss die Abstimmung über eine mögliche Theatersaison 2022. Die Vorsitzende erläuterte ausführlich die Chancen und Risiken einer Spielsaison im nächsten Jahr. Sie erklärte auch, dass man sich in der Ausschusssitzung viele Gedanken gemacht habe und sich mit dem Regisseur Michael im Vorfeld lange beraten habe. Schließlich lautete die Empfehlung des Vereinsausschusses, nun zwar Vorbereitungen für eine Theatersaison 2022 zu treffen, weiterhin jedoch genau die Pandemie-Entwicklung im Auge zu behalten. Sollte im Frühjahr 2022 nicht zweifelsfrei feststehen, dass auf der Freilichtbühne ohne Abstand oder Publikumsbegrenzung geprobt und gespielt werden kann, wird die Theatersaison noch einmal um ein Jahr verschoben.

Lesen Sie dazu auch

Da der Verein ohne Gewinnerzielungsabsicht und rein gemeinnützig geführt wird, wäre eine Theatersaison mit begrenzter Anzahl der Zuschauer oder die Überprüfung der Einhaltung bis dahin noch zu strenger Abstands- und Hygieneregeln für den Verein nicht durchführbar. Einen entsprechenden Inszenierungsvertrag hatte Martin Lechner im Namen des Vereins bereits entworfen und legte ihn den Mitgliedern vor. Diese beschlossen schließlich einstimmig bei einer Enthaltung, mit Vorbereitungen für Theateraufführungen in 2022 zu beginnen und dass der Vertrag mit dem Regisseur zur Unterschrift gebracht werden kann.

Die Hofberg-Mitglieder sind sich bei der Stückauswahl einig

Außerdem beschlossen die Mitglieder per Abstimmung, welches Stück als nächstes auf der Hofbergbühne inszeniert werden soll: Auf Vorschlag des Stückfindungsteams und des Vereinsausschusses stimmten sie für das Stück "Romeo und Julia" von William Shakespeare. (tml)