Schiltberger Weihnachtsmarkt ist auch in diesem Jahr abgesagt

Plus Der Schiltberger Gemeinderat hat beschlossen, auch heuer den Weihnachtsmarkt abzusagen. Die Entscheidung fiel den Räten nicht leicht, sie fiel mit knapper Mehrheit.

Der Weihnachtsmarkt in Schiltberg findet auch in diesem Jahr nicht statt, das hat der Schiltberger Gemeinderat entschieden. Zwar wurde die 3G-Regel für Weihnachtsmärkte aufgehoben. Doch die Gemeinde hält die geltenden Richtlinien dennoch für zu umständlich.