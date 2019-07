vor 59 Min.

Seifenkisten-Unfall: Rehlinger Landjugend reagiert

Das Seifenkisten-Rennen am Auer Berg (Gemeinde Rehling) ist eine gut besuchte Veranstaltung. Nach dem Unfall in Sainbach überprüft die Landjugend ihr Sicherheitskonzept.

Plus Nach dem Unfall in Sainbach hat die Rehlinger Landjugend das Sicherheitskonzept für ihr Seifenkisten-Rennen am Sonntag überarbeitet. Was geändert werden soll.

Von Philipp Schulte

Anton Steinherrs Stimme klingt traurig. „Wir hatten nicht viel Freude an dem Fest“, sagt er am Telefon. Er meint damit das, was ein Fest werden sollte. Eine Fahrer-Party mit Siegern und Zuschauern. Garantiert nicht mit Champagner-Spritzen wie bei der Formel 1, aber mit Geselligkeit und Freude an einer tollen Veranstaltung. Steinherr ist Vorsitzender im Verein Sainbacher Bauwong und hat das Seifenkisten-Rennen im Inchenhofener Ortsteil organisiert. Jenes Rennen, das er am Samstag nach dem Probelauf abgebrochen hat. Eine 19-jährige Teilnehmerin ist gegen eine Hauswand gefahren und hat sich schwer verletzt. Das hat jetzt auch Konsequenzen für das nächsten Rennen im Wittelsbacher Land am Sonntag in Au bei Rehling.

Ein Rettungshubschrauber brachte die junge Frau am Samstag in die Augsburger Uniklinik, in der sie immer noch untergebracht ist. Der Frau gehe es soweit gut, sagt Steinherr. Sie habe keine Knochenbrüche. Kurz nach ihrem Unfall habe sie laufen können. In vier bis fünf Tagen könne sie aus dem Krankenhaus entlassen werden, berichtet Steinherr und beruft sich auf Informationen der Familie. Er selbst hat den Aufprall nicht gesehen, der sich nach einer Kurve auf der Zielgerade ereignet haben soll. Die Frau sei auf den Randstein geraten, danach ins Schlingern gekommen und gegen die Wand geprallt. „Es war wohl ein Fahrfehler“, sagt Steinherr, der eine Werkstatt für Schlepper führt. An die 300 Besucher, so schätzen die Veranstalter, wollten das Seifenkistenrennen in Sainbach sehen. Auf den Unfall der 19-jährigen Teilnehmerin reagierten die Zaungäste mit Betroffenheit. Bild: Franz-xaver Steinherr Seifenkisten-Rennen in Sainbach: Kein strafrechtlicher Vorwurf Bei den vergangenen zwei Auflagen des Rennens habe es bisher nur einmal einen technischen Defekt gegeben. Die Strecke, die die elf Teilnehmer bewältigen sollten, ist laut Steinherr etwa einen Kilometer lang. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 40 Stundenkilometern. Die Familie der Frau habe ihm gesagt, dass das Rennen in den nächsten Jahren ruhig wieder stattfinden könne. Zur Unfallstelle kam am Samstag auch eine Streife der Aichacher Polizei. Sie untersucht den Fall und hört Zeugen. Erich Weberstetter, Chef der Inspektion, sagt: „Ein strafrechtlicher Vorwurf steht nicht im Raum“. Der Veranstalter habe die Sicherheitsvorkehrungen eingehalten und das Rennen bei der Gemeinde angemeldet, als „öffentliche Vergnügung“. Seifenkisten seien zwar nicht TÜV-geprüft, aber man könne damit fahren, sagt Weberstetter. Auch er geht von einem Fahrfehler aus. Bei so einem Rennen sollte es allerdings Auslauf geben und die Kurven sollten nicht allzu scharf sein. Seifenkisten-Unfall: Rehlinger Landjugend gestaltet Strecke anders Der Unfall hat auch die KLJB Rehling betroffen gemacht. Sie veranstaltet am Sonntag das nächste Seifenkistenrennen im nördlichen Landkreis am Auer Berg. Die Organisatoren sehen es jetzt als notwendig an, die Gemeinde über die Sicherheitsvorkehrungen zu informieren. Aus einer E-Mail, die unserer Redaktion vorliegt, geht hervor, dass die Landjugend Gefahrenquellen an der Strecke zusätzlich sichert. Eine Station wird verlegt, um die Geschwindigkeiten bei der Abfahrt zu reduzieren. Insgesamt befänden sich auf der Strecke zwei Stationen. Das heißt, die Fahrer müssen auf der Fahrt zwei mal halten und neu starten. Dadurch wird das Tempo deutlich reduziert. Fahrfehler seien dennoch nicht auszuschließen, heißt es. „Eine hundert prozentige Sicherheit wird es deshalb nie geben“, schreibt eine Organisatorin. Die Strecke am Auer Berg ist steil und gilt mit zwei ordentlichen Kurven als anspruchsvoller als die in Sainbach. Rehlings Bürgermeister Alfred Rappel ist den Kilometer schon oft mit dem Auto runter gefahren. Mit einer Seifenkiste ist er allerdings noch nie gefahren. Auch für so ein Rennen sei er mit 62 Jahren zu alt, sagt er. Gegen eine Hauswand können die Teilnehmer laut Rappel kaum prallen, da sie nicht direkt an Häuser entlang fahren. Außerdem gebe es breite Seitenstreifen. „Wenn man die Straße verlässt“, sagt er, „ist man im Grün“. Entlang der ganzen Piste Strohballen aufzustellen, sei nicht gut. „Damit macht man dem Rennen den Garaus.“ Das Rennen, das seit 2014 stattfindet, sei immer einwandfrei gelaufen. Auch wenn er die Strecke bremsend herunter fahren würde, habe er noch nie Bedenken gehabt. Auf diesem Foto sieht alles noch nach Gaudi und entspanntem Vergnügen aus. Dieser Teilnehmer hatte sich ein Krokodil als Seifenkiste gebaut. Nach dem Unfall der 19-jährigen Teilnehmerin herrschte allerdings große Betroffenheit. Bild: Franz-xaver Steinherr

