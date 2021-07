Trotz Urteil: Schwulenhasser attackiert Grünen-Politiker Lindauer erneut

Ende Mai wurde ein 68-Jähriger verurteilt, weil er den Grünen-Politiker und Bundestagskandidaten Stefan Lindauer beleidigt hatte. Nun drohte er ihm mit Rache und Gewalt.

Sechs Wochen ist es her, da kamen einem Mann aus dem Raum Passau wenige Worte teuer zu stehen. Er hatte sie im März 2020 in sozialen Medien unter einen Beitrag von Grünen-Politiker Stefan Lindauer aus Todtenweis geschrieben. Der Kommentar war tief beleidigend und offen schwulenfeindlich, Ende Mai 2021 landete die Angelegenheit dann vor Gericht. Der heute 68-jährige Niederbayer wurde wegen Beleidigung zu einer Geldstrafe von 1800 Euro verurteilt. Die Strafe fiel auch deshalb höher aus, weil der Mann selbst nach der Polizei-Vernehmung weitere schwulenfeindliche Hasskommentare unter Beiträgen von Lindauer veröffentlichte. Gegenüber der Polizei hatte er sich zuvor einsichtig gezeigt und erklärt, sein Post vom März 2020 sei „unpassend“ gewesen. Er werde sich „zukünftig dahingehend zurückhalten“. Doch nun ist der Mann offenbar erneut auffällig geworden.

Grünen-Politiker Stefan Lindauer bedroht und schwulenfeindlich beleidigt

Wie Lindauer am Mittwoch in einer Pressemitteilung erklärt, habe der 68-Jährige Ende Juni unter einem Pseudonym erneut einen seiner Beiträge im sozialen Netzwerk Instagram mit homophoben Inhalten kommentiert. In dem Beitrag sei es um das faktische Blutspendeverbot für queere Menschen gegangen.

"Als ich Herrn S. zur Rede stellen wollte, eskalierte im weiteren Verlauf der Chat über Instagram", sagt Lindauer. "Herr S. drohte mir vergangenen Samstag schriftlich aufgrund des Urteils am Amtsgericht mit Rache und Gewalt gegen meine Person.“ Neben einer schwulenfeindlichen Beleidigung habe der Mann geschrieben, er bezahle seine Strafe "mit links. Aber der sie mir eingebrockt hat, wird sein Leben lang an mich denken, ich bin ein rachsüchtiger Mensch". Darüber hinaus habe er Gewaltfantasien geäußert.

Bundestagskandidat Lindauer erstattet Anzeige gegen 68-Jährigen

Lindauer, der offen homosexuell lebt und sich für die Rechte queerer Menschen einsetzt, erstattete noch am selben Abend bei der Polizeidienststelle in Friedberg Anzeige gegen den 68-Jährigen. „Ich werde mich durch diesen Vorfall in meinem Tun nicht einschüchtern oder einschränken lassen und entschlossen gegen jegliche Beleidigung und Drohung gegen meine Person vorgehen“, wird Lindauer in der Mitteilung zitiert. „Das weitere Vorgehen werde ich eng mit einem Rechtsanwalt auf Basis der polizeilichen Ermittlungen stützen.“ Lindauer bewirbt sich als Direktkandidat der Grünen im Wahlkreis Augsburg-Land für einen Sitz im Bundestag.