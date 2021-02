vor 17 Min.

Trotz Corona-Lockdown: Warum dieser Hundesalon in Hollenbach wieder öffnet

Christine Würth darf ihren Hundesalon in Hollenbach wieder öffnen.

Plus Neben Friseuren mussten im Corona-Lockdown auch bayerische Hundesalons schließen. Betreiberin Christine Würth aus Hollenbach hat dagegen geklagt - mit Erfolg.

Von Katja Neitemeier

Christine Würth darf ihren Hundesalon Hundeschere in Hollenbach wieder öffnen. Das entschied das Verwaltungsgericht in Augsburg. Inzwischen wird in ihrem Salon wieder gewaschen und frisiert. "Es gibt schon Kunden, die schon darauf gewartet haben, dass ich wieder öffne", sagt Würth. Seit Mitte Dezember war ihr Salon geschlossen.

Im Lockdown mussten nicht nur Friseure, sondern auch Hundesalons schließen. Mit dieser Regelung bildet der Freistaat eine Ausnahme. Lediglich Tiere mit einem entsprechenden Attest durften frisiert werden. In anderen Bundesländern durften Hundesalons weiterhin geöffnet bleiben, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen. Dort verbietet die Corona-Verordnung nur Dienstleistungen, die an Menschen ausgeführt werden. Darunter fallen nicht nur Friseure, sondern auch Kosmetikerinnen.

Kaum Corona-Hilfen für Betreiberin des Hollenbacher Hundesalons

Besonders problematisch ist, dass viele Betreiber von Hundesalons als Soloselbständige arbeiten. So auch Christine Würth aus Hollenbach. Bislang konnte sie nicht die Corona-Hilfen der Bundesregierung beantragen. Diese dienten bisher vor allem dazu, Fixkosten, wie zum Beispiel Personalkosten, zu bezahlen. Soloselbständige wie Würth haben jedoch oft nur geringe Fixkosten und fallen damit durch das Raster. Sie erkundigte sich bei den Behörden, welche Unterstützung es für sie gäbe. "Mir wurde gesagt, dass ich Hartz IV beantragen soll", sagt sie. Doch das wollte sie nicht und stelle einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht Augsburg.

Damit ist sie nicht allein. Auch in den Landkreisen Günzburg und Dillingen klagten Hundefriseure erfolgreich gegen das Verbot der Landesregierung.

Regeln in Christine Würths Salon: Abstand halten und FFP2-Maske tragen

"Ich arbeite ja nicht am Menschen, sondern am Tier", sagt Christine Würth aus Hollenbach. Das Verwaltungsgericht in Augsburg folgte dieser Argumentation. Die bayerische Infektionsmaßnahmenschutzverordnung sieht vor, dass Ladengeschäfte mit Kundenkontakt schließen müssen. Im Fall von Christine Würth handele es sich nicht um ein Ladengeschäft und auch bestehe kein Kundenkontakt, heißt es vom Verwaltungsgericht Augsburg. Deshalb durfte Würth ihren Salon wieder für alle Hunde öffnen. Allerdings muss sie dabei bestimmte Regeln einhalten. Besitzer dürfen ihre Tiere nur bei Würth vor der Tür abgeben und später wieder abholen. Dabei müssen sie eine FFP2-Maske tragen und Abstand halten.

