24.10.2020

Umstrittenes Mehrfamilienhaus in Aindling abgelehnt

Einen zu massiven „Betonblock“ befürchten einige Mitglieder des Aindlinger Gemeinderats beim Blick auf die Pläne für ein neues Mehrfamilienhaus am Erlberg. In nicht-öffentlicher Sitzung wurde jetzt über das Projekt beraten.

Plus Am Erlberg in Aindling ist ein Haus mit 20 Wohnungen geplant. Der Gemeinderat befürchtet aber einen zu massiven "Betonblock" - und lehnt ab.

Von Evelin Grauer

In nicht-öffentlicher Sitzung beriet der Aindlinger Marktgemeinderat jetzt über ein umstrittenes Mehrfamilienhaus, das in Aindling Am Erlberg entstehen soll. Wie Bürgermeisterin Gertrud Hitzler unserer Redaktion mitteilte, ist das Gremium mit der vorgelegten Planung nicht einverstanden. Der Bauherr kann daher nicht mit den nötigen Befreiungen vom Bebauungsplan rechnen.

Hitzler betonte: "Wir sehen keine Notwendigkeit, den bestehenden Bebauungsplan aufzuheben oder zu ändern." Auf dem Grundstück im Norden des Orts war ursprünglich eine Hausgemeinschaft für Senioren, die selbstbestimmt leben möchten, geplant. 16 Eigentumswohnungen in zwei zusammenhängenden Mehrfamilienhäusern waren vorgesehen. Obwohl eine Reihe von Befreiungen für das massive Gebäude nötig waren, stimmte der Gemeinderat damals zu, weil er das sozial geprägte Vorhaben befürwortete. Im Bebauungsplan wurde ein "allgemeines Wohngebiet mit teilweise Wohnungen für den besonderen Wohnbedarf" festgesetzt.

Weitere Themen im Aindlinger Gemeinderat 1 / 2 Zurück Vorwärts Defis für Feuerwehrautos Die Marktgemeinde Aindling schafft fünf neue Defibrillatoren (Defis) an. Damit sollen die Feuerwehrautos in den Ortsteilen Pichl und Stotzard sowie drei Autos in Aindling ausgestattet werden. Defis können bei der Reanimation von Patienten helfen. Wie Bürgermeisterin Gertrud Hitzler mitteilte, liegen die Kosten insgesamt bei 8000 Euro brutto. Im Haushalt 2020 sind noch ausreichend Mittel für Beschaffungen für die Feuerwehren vorhanden. Federführend bei diesem Projekt ist der Defi-Beauftragte des Marktes, Michael Pollety. (ull)

Anfrage für einen Biergarten An den Markt Aindling hat sich ein Bewerber gewandt, der am Aindlinger Badesee gerne einen Biergarten eröffnen würde. Der Aindlinger U-Weiher, der vermutlich gemeint ist, befindet sich nahe dem Todtenweiser Ortsteil Sand. Da es vor Ort aber kein Trinkwasser gibt, waren die Gemeinderäte in einer ersten Reaktion skeptisch. Bevor sie sich weiter mit dem Thema befassen wollen, soll mit den Experten vor Ort, dem Fischerverein und der Wasserwacht gesprochen werden. (ull)

Für das Grundstück ist aber ein Eigentümerwechsel geplant und der neue Bauherr hat andere Pläne. Die Barrierefreiheit soll zwar erhalten bleiben, aber die vorgesehenen Gemeinschaftsräume sollen zugunsten von mehr Wohnungen - am Ende bis zu 20 - weichen. Ein Dorn im Auge ist den Gemeinderäten auch die 47 Meter lange durchgehende Front des Hauses. Sie würden eine Unterteilung des Komplexes in zwei miteinander verbundene Häuser favorisieren.

Der Bauantrag ist laut Hitzler nicht mit dem bestehenden Bebauungsplan vereinbar. Die Form des Baukörpers, die 20 Wohnungen und das Fehlen des Gemeinschaftsgedankens hätten den Rat zur einstimmigen Ablehnung bewogen. Sollte der Bauherr das Mehrfamilienhaus dennoch verwirklichen wollen, muss er wohl umplanen.

