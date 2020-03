Winklhofer nach Wahl in Affing: "Mehr kann man sich nicht wünschen"

Plus Der Affinger Bürgermeister Markus Winklhofer verteidigt sein Amt mit 63,4 Prozent der Stimmen. So reagiert Herausforderer Gerhard Faltermeier auf seine Niederlage.

Als Erstes ist da pure Erleichterung, dass jetzt alles vorbei ist. Markus Winklhofer gibt kurz nach Bekanntwerden des Affinger Wahlergebnisses am Telefon offen zu, dass er „total erleichtert“ ist. Am Ende war es aber eine klare Sache: Markus Winklhofer bleibt mit 63,4 Prozent Bürgermeister von Affing. Herausforderer, Zweiter Bürgermeister Gerhard Faltermeier, musste sich mit 36,6 Prozent zufriedengeben. Wie wichtig den Menschen die Wahl war, zeigt die hohe Wahlbeteiligung: 3318 von 4364 Wahlberechtigten und damit rund 76 Prozent gaben ihre Stimme ab.

Der Affinger Bürgermeister zeigt sich erleichtert vom Ergebnis

Tagsüber war Winklhofer noch in der Gemeindeverwaltung zum Arbeiten. Nach 18 Uhr machte er sich einen Kaffee und stellte daheim mehrere Uhren auf Sommerzeit um. „Irgendwie muss man sich ja beschäftigen“, erzählte er später. Erst kurz nach 18.30 Uhr warf er den ersten Blick auf die Homepage der Gemeinde. Wenig später war das erste Resultat da: Im Briefwahlbezirk III erhielt Winklhofer 72,7, Faltermeier 27,3 Prozent der Stimmen. Damit war ein Trend gesetzt, der sich beim vorläufigen Endergebnis um 18.53 Uhr, wenn auch ein wenig abgeschwächt, bestätigte. Seither „rumpelt und pumpelt das Telefon in einer Tour“, erzählte der Wahlsieger. Er fasste seine Gemütslage so zusammen: „Ich bin erleichtert, zufrieden und total dankbar. Mehr kann man sich an diesem Abend nicht wünschen.“

Der Affinger Bürgermeister sieht das Ergebnis als reine Bestätigung. Es zeige, „dass meine Art und Weise im Umgang mit den Leuten die richtige war“. Die Wahrnehmung im Gemeinderat, wo er immer wieder in der Kritik stand, und die Wahrnehmung der Menschen seien doch sehr unterschiedlich, resümierte der 56-Jährige. Mit Blick in die Zukunft sagte er: „Die Zeit des Wahlkampfs ist vorbei. Jetzt müssen wir – überspitzt formuliert – die Gräben verlassen und uns wieder an einen Tisch setzen.“

Herausforderer Faltermeier ist nicht überrascht vom Resultat

Von seinem Abschneiden zeigte sich Herausforderer Faltermeier nicht mehr überrascht. Das habe sich nach dem ersten Wahlgang vor zwei Wochen bereits abgezeichnet, so der Zweite Bürgermeister am Telefon. Das Ergebnis bezeichnete der 63-Jährige als positiv für seine Familie, aber als „große Enttäuschung für die Gemeinde“. Mit seinen Argumenten sei er offenbar nicht durchgedrungen, „das muss man zur Kenntnis nehmen“, so Faltermeier, der all seinen Wählern dankte.

Frustriert aber sei er nicht, es sei eine „Erfahrung für mich, auf was der Wähler Wert legt und auf was nicht“. In der angespannten Situation aufgrund der Corona-Krise würden viele Menschen auf Sicherheit setzen. Auch Winklhofer habe von Anfang an auf Sicherheit gesetzt. Als interessant bezeichnete es Faltermeier, dass Winklhofer Anwalting und Gebenhofen auf seine Seite gebracht habe. Er sei gespannt, ob dieser die dortigen Erwartungen bei den Umfahrungen umsetzen könne. Wie berichtet, hatten beide Ortsteile eine Wahlempfehlung für Winklhofer abgegeben.

Wie welche Ortsteile abgestimmt haben, ist diesmal allerdings nicht aus den Wahlergebnissen abzuleiten. Wahlleiterin Marianne Birkner hat die Gemeinde Affing für diese Stichwahl, bei der ausschließlich Briefwahl möglich war, in sechs etwa gleich große Wahlbezirke eingeteilt. Dass Analysen damit nicht möglich sind, „ist vielleicht ganz gut so“, sagte Winklhofer.

Alle Ergebnisse der Wahl finden Sie bei uns im Live-Blog: Stichwahlen im Kreis Aichach-Friedberg