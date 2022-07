Adelzhausen

vor 21 Min.

Anbau an Adelzhausens Kindergarten ist im September noch nicht fertig

So wird der Anbau an den Adelzhausener Kindergarten aussehen – hier die Süd-Ansicht.

Plus Der Einzug von vier Gruppen in die neuen Räume des Kindergartens verzögert sich. Der Gemeinderat beschließt derweil eine Erhöhung der Kita-Gebühren.

Von Gerlinde Drexler

Die Gemeinde Adelzhausen investiert gerade viel Geld in die Kinderbetreuung. Der Anbau für die Kindertagesstätte, die rund vier Millionen Euro kosten wird, ist in vollem Gange. Gleich im September kann der Neubau für vier Gruppen allerdings noch nicht bezogen werden. Die Einweihung verschiebt sich. Unterdessen hat der Gemeinderat an der Gebührenschraube für die Kindertageseinrichtungen gedreht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

