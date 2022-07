Damit Adelzhausen klimaneutral wird: Der Spatenstich ist getan

Mit dem Spatenstich für die Nahwärmeleitung im Baugebiet "Adelzhausen-Ost" feiert die Gemeinde den Start in eine klimaneutrale Zukunft. Viele machen mit.

Die ersten 600 Meter der neuen Nahwärmeleitung im neuen Baugebiet "Adelzhausen Ost" sind schon verlegt. Am Donnerstag war der offizielle Spatenstich, an dem Vertreter der Gemeinde und der GP Joule-Unternehmensgruppe teilnahmen. Zunächst war die Entscheidung für die Nahwärmeversorgung in Adelzhausen umstritten.

Die Entscheidung für diese Art der Wärmeversorgung sei "der richtige Schritt zur richtigen Zeit gewesen", sagte Bürgermeister Lorenz Braun beim Spatenstich. Bei einer früheren Gelegenheit hatte er es als "Startschuss in eine klimaneutrale Gemeinde" bezeichnet. Die Resonanz der Bürgerinnen und Bürger gibt ihm recht. Knapp 70 Anwohnerinnen und Anwohner haben bereits einen Vertrag mit den Renergiewerken Adelzhausen, die zur GP Joule-Gruppe gehören, abgeschlossen. Der Gegenwind habe sich gelegt, sagte auch Zweiter Bürgermeister Peter Haug.

Die Gemeinde, die sich auch selbst an den Renergiewerken beteiligen wird, lässt Bürgerhaus, Schule, Turnhalle und Kindergarten an das Netz anschließen. Nördlich von Adelzhausen, am Postweg Richtung Heretshausen, soll die Heizzentrale des Nahwärmenetzes entstehen. Eine Hackschnitzelanlage, ein Blockheizkraftwerk und ein Gaskessel für die Spitzenlasten werden hier stehen. Außerdem ein Wasserspeicher für die Zwischenspeicherung der Wärme. Zuerst wird im neuen Baugebiet "Adelzhausen-Ost" ein Nahwärmenetz aufgebaut. Nach und nach werden Anwohner im Norden der Gemeinde angeschlossen.