Adelzhausen

06:20 Uhr

Gemeinde Adelzhausen hält trotz Kritik an Nahwärme-Plänen fest

Heizen mit Fernwärme? Das geplante Fernwärmenetz in Adelzhausen schlägt Wellen.

Plus Für den Bau der Heizzentrale zur Nahwärme ändert der Gemeinderat Adelzhausen den Flächennutzungsplan. Die Gemeinde will sich selbst am Projekt beteiligen.

Von Gerlinde Drexler

Für die geplante Nahwärmeversorgung mit der Firma "Renergiewerke Adelzhausen" stellte der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch die ersten Weichen. Im ersten Bauabschnitt sollen das neue Baugebiet Adelzhausen-Ost, die Anwohner im Norden der Gemeinde und gemeindliche Gebäude angeschlossen werden. Im Vorfeld hatte es Gegenwind gegeben.

