Das Mittagessen in der Ganztagsschule wird teurer

Der Schulverband Adelzhausen-Tödtenried beschließt eine Erhöhung um 1,50 Euro. Der Schulverband Sielenbach unterstützt die geplante Bandklasse.

Das Mittagessen in der Offenen Ganztagsschule in Adelzhausen wird teurer. Die Erhöhung von 3,50 auf fünf Euro beschloss der Schulverband Adelzhausen-Tödtenried in seiner Sitzung am Mittwoch. Die Bandklasse, die an der Mittelschule gegründet werden soll, wird der Schulverband Sielenbach unterstützen. Das teilte Corinna Schieg, stellvertretende Kämmerin der Verwaltungsgemeinschaft Dasing, auf Nachfrage der Redaktion mit.

Seit rund acht Jahren, genauer gesagt seit dem Schuljahr 2016/17 lag der Preis für das Mittagessen in der Offenen Ganztagsschule bei 3,50 Euro. Angesichts gestiegener Preise beschloss der Schulverband eine Erhöhung auf fünf Euro. Die Container, die die Gemeinde als Erweiterung für die Ganztagsschule kauft, wird der Schulverband für etwa 2700 Euro pro Jahr und Etage mieten. Nach dem Kindergarten und der Turnhalle wird Firma Krige auch die Reinigung der Grundschule in Adelzhausen übernehmen. Der Schulverband beauftragte die Firma damit.

Geld für Ausstattung der Klassenzimmer und die Digitalisierung

Investieren werden beide Schulverbände vor allem wieder in die Ausstattung der Klassenzimmer und in die Digitalisierung. Der Schulverband Sielenbach hat außerdem beschlossen, die Bandklasse, die an der Mittelschule für das neue Schuljahr geplant ist, finanziell zu unterstützen. In der Sitzung war das Konzept kurz vorgestellt worden. Der Verband übernimmt diese Aufgabe vom Gemeinderat, der die Unterstützung in seiner jüngsten Sitzung beschlossen hatte.

Die Zahl der Schülerinnen und Schüler ist bei beiden Schulverbänden nahezu gleich geblieben. 75 Verbandsschüler, genauso viele wie im Vorjahr, gehen auf die Mittelschule in Sielenbach. 36 Schüler kommen aus Sielenbach, 39 aus Adelzhausen. Dazu kommen neun Gastschüler sowie acht Schüler aus dem Schulverbund, dem die Mittelschule Sielenbach seit 2016 gemeinsam mit den Mittelschulen in Dasing und Friedberg angehört.

Schule in Tödtenried wird nicht mehr genutzt

Die Verbandsumlage sank mit 243.100 Euro (258.700 Euro) gegenüber dem Vorjahr leicht. Die Umlage pro Schüler reduziert sich um rund 207 Euro auf 3241 Euro. Vier Schüler mehr als im Vorjahr, insgesamt 201 Kinder, gehen an die Grundschule in Adelzhausen. 109 davon kommen aus Sielenbach. Die Umlage pro Schüler stieg um rund 400 Euro auf 2.950 Euro an.

Haushalt beschlossen Im Schulverband Adelzhausen-Tödtenried beträgt das Gesamtvolumen des Haushalts 895.200 Euro (Verwaltungshaushalt 763.200, Vermögenshaushalt 132.000 Euro). Der Gesamthaushalt des Schulverbandes Sielenbach beläuft sich auf 438.600 Euro (Verwaltungshaushalt 358.600, Vermögenshaushalt 80.000 Euro).

Grundschule entwidmet Seit dem Schuljahr 2022/23 wird die Schule in Tödtenried nicht mehr als Außenstelle der Grundschule Adelzhausen genutzt. Der Schulverband entwidmete die Außenstelle.