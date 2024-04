Sielenbach

Musik und Artenvielfalt: Sielenbach startet zwei besondere Projekte

Plus Bei einem Projekt mit einem Mähroboter ist Sielenbach eine von zwei Modellgemeinden in Bayern. In der Mittelschule könnte es ab Herbst die erste Bandklasse im Landkreis geben.

Von Gerlinde Drexler

Zwei besondere Projekte will die Gemeinde Sielenbach starten. In einem Fall wird sie zur Modellgemeinde in einem Projekt zur Förderung der Artenvielfalt, das die Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) startet. Sielenbach ist eine von zwei Kommunen in Bayern, die dafür ausgewählt wurden. Im anderen Fall könnte sie an der Mittelschule die erste Bandklasse dieser Schulart im Landkreis etablieren.

In der Sitzung des Gemeinderates am Mittwoch wurden beide Projekte vorgestellt. Das Projekt der Landesanstalt läuft zwei Jahren. In dieser Zeit werden ausgewiesene Flächen der Gemeinde mit modernen fernsteuerbaren Raupengeräteträgern gemäht und deren Wirtschaftlichkeit beurteilt. Kreisfachberaterin Manuela Riepold, die das Projekt vorstellte, berichtete, dass in Sielenbach die Gemeindeverbindungsstraße nach Laimering und Unterschröttenloh, die Straße und teilweise Wirtschaftswege bei Raderstetten und eine Streuobstwiese Richtung Wollomoos einbezogen werden. Gerade in Wirtschaftswegen stecke ein riesiges Potenzial, sagte Riepold.

