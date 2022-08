Baustelle und Sperre in Mühlhausen sorgen für massive Behinderungen

Seit Montag laufen die Bauarbeiten zur Erneuerung der Mühlhausener Ortsdurchfahrt. Die Staatsstraße ist daher gesperrt. Das wollen nicht alle Verkehrsteilnehmer wahrhaben.

Im Affinger Ortsteil Mühlhausen haben die Arbeiten zur Erneuerung der sanierungsbedürftigen Fahrbahndecke auf der Staatsstraße 2035 im Bereich des Affinger Ortsteils Mühlhausen begonnen. Sie dauern voraussichtlich bis zum Freitag, 2. September. In dieser Zeit ist die Staatsstraße 2035 ( Augsburg – Neuburg) zwischen dem Gewerbegebiet Unterkreuthweg und der Einmündung der Staatsstraße 2381 (Mühlhausen – Thierhaupten) in beiden Richtungen voll gesperrt. Weil Verkehrsteilnehmer Umleitungen ignorieren und Schleichwege nutzen, sorgt dies an den ersten Tagen für teils chaotische Verkehrsverhältnisse.

Eine weiträumige Umleitung ist ausgeschildert. Sie verläuft für beide Richtungen unterschiedlich. In Richtung Augsburg wird ab Bergen über den Friedberger Stadtteil Derching umgeleitet; in Richtung Affing und Rehling führt die Strecke westlich des Lechs über Gersthofen und Langweid (Landkreis Augsburg) zurück zum Lechrain.

Viele Verkehrsteilnehmer ignorieren Sperrschilder vor der Baustelle

Vor allem zu Beginn der Sperrung kam es an der Baustelle und in den umliegenden Straßen zu Behinderungen und teils chaotischen Szenen. Eine Reihe von Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer ignorierten Beobachtern zufolge die lange vor der Baustelle angebrachten Umleitungsschilder. Sie hofften wohl, die Baustelle auf Seitenstraßen umfahren zu können, wurden aber zurückgeschickt.

Laut Bürgermeister Markus Winklhofer gibt es „wie bei fast jeder Straßenbaustelle schwarze Schafe“. In der Verwaltung seien mit Beginn der Baustelle Beschwerden von Anwohnern aufgelaufen. Vor allem am südlichen Ortsrand von Mühlhausen würden Autofahrer versuchen, die Baustelle über den Seeweg zu umgehen und sorgten für Belästigungen und auch Gefährdungen in Wohngebieten. In anderen Bereichen der Ortsteile nutzten Ortskundige Abkürzungen und Feldwege.

Ein Abschnitt der Staatsstraße 2035 wird saniert. Von Augsburg kommend, werden die Verkehrsteilnehmer bereits lange vor der Baustelle auf das Durchfahrtsverbot in Mühlhausen hingewiesen. Foto: Josef Abt

Er könne den Ärger der Betroffenen verstehen, sagt Winklhofer. Völlig verhindern lasse sich das aber nicht – das zeige die Erfahrung mit anderen Baustellen. Die Gemeinde habe Kontakt mit dem für die Baustelle zuständigen Straßenbauamt aufgenommen und auf die Problematik hingewiesen. Dazu sollen sporadische Verkehrskontrollen stattfinden und der Affinger Bauhof soll zusätzliche Schilder aufstellen. Der Bürgermeister hofft auch, dass die Baufirma einige Tage früher fertig als angekündigt wird und die Staatsstraße nicht bis zum Freitag in einer Woche gesperrt bleibt.

Von Osten her kommend, ist die Staatsstraße ab der Tankstelle in Richtung Gewerbegebiet/Augsburg gesperrt. Hier können Verkehrsteilnehmer nur nach rechts in Richtung Anwalting (Affing)/Rehling oder umgekehrt von Rehling her nach links Richtung Bergen, beziehungsweise nach Augsburg abbiegen.

Baustelle in Mühlhausen: Von Augsburg geht es nur bis zum Gewerbegebiet

Von Augsburg kommend, werden die Verkehrsteilnehmer bereits am Flugplatz mit Schildern auf das Durchfahrtsverbot in Mühlhausen und die Umleitung nach links in Richtung Gersthofen, Langweid und Rehling hingewiesen. Die Durchfahrt in Richtung Mühlhausen ist nur bis zur Einmündung in den Unterkreuthweg/Gewerbegebiet möglich. Weiter geht es nicht mehr. Am Dienstag wurde bereits die Fahrbahn abgefräst.