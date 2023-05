Affing

Damit's mit dem Geld klappt: Finanzexperte gibt Affing Tipps

So sehen die Pläne für die Erweiterung der Affinger Grundschule aus. Das Projekt ist eine von mehreren Großinvestitionen, die die Gemeinde in den nächsten Jahren stemmen muss.

Plus Weil die Kämmerei nicht besetzt ist, plant ein Fachmann von Außen den Affinger Haushalt für dieses Jahr. Er bringt zugleich Ratschläge mit. Wie sie ankommen.

Mit dem eigenen Geld klarkommen und den Überblick behalten: Das kann herausfordernd sein - gerade, wenn das Einkommen nicht üppig ist. Wie diffizil ist diese Aufgabe erst, wenn es sich um eine Gemeinde handelt? Noch dazu, wenn keine Finanzfachkraft an Bord ist wie aktuell in Affing? Da braucht's einen Experten von außen. Ein solcher hat jetzt die für dieses Jahr nötige Struktur in die Affinger Finanzen gebracht.

Eine professionelle Struktur, ein Haushaltsplan, ist nötig, damit Gemeinden Geld ausgeben können. Für eine so komplexe Aufgabe haben Kommunen Kämmerer. Seit Jahresanfang ist in Affing diese Stelle jedoch verwaist. Deshalb musste sich die Gemeinde Hilfe holen. Anton Demmel, Diplom-Finanzwirt und früherer Bürgermeister, hat in den vergangenen zwei Jahren über ein Dutzend kommunaler Haushaltspläne erstellt. Seit der Gemeinderatssitzung am Dienstag geht auch der Affinger Etat auf sein Konto - inklusive einiger Ratschläge für eine Gemeinde, die finanziell nicht auf Rosen gebettet ist.

