Affing

05:30 Uhr

Das Kitaessen in Affing wird teurer: Eltern protestieren gegen Erhöhung

Plus Der Gemeinderat schafft die Pauschale für das Essen in Kita und Mittagsbetreuung ab. Eltern reagieren verärgert. Der Bürgermeister hat Verständnis für den Unmut.

Von Carmen Jung Artikel anhören Shape

Eltern konnten sich in Affing bislang über subventioniertes Essen in Kitas und Mittagsbetreuung freuen. Für Kinder, die häufig in den Einrichtungen aßen, waren die Kosten aufgrund einer Monatspauschale fürs Mittagessen günstiger. In seiner jüngsten Sitzung schaffte der Gemeinderat diesen Pauschalbetrag fürs Kitaessen einstimmig ab. Viele Eltern reagierten darauf verärgert.

Einen Tag nach der Sitzung ging ein Brief an die Eltern raus, unterzeichnet von Bürgermeister Markus Winklhofer. Darin heißt es, dass die Pauschale abgeschafft und jedes Essen rückwirkend zum 1. Januar einzeln abgerechnet werde. Letzteres sei allerdings gar nicht möglich, weiß Winklhofer inzwischen. Er sei falsch informiert gewesen und bedauere das sehr. "Wir hätten uns viel Ärger erspart", sagt er.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen