Eltern übergeben 547 Unterschriften für die Affinger Schulerweiterung

Über eine Online-Plattform haben Affinger Eltern Unterschriften für die rasche Erweiterung der Grundschule gesammelt. Am Montag entscheidet der Gemeinderat.

Viele Eltern in Affing hoffen, dass die Grundschule bald erweitert wird. Sie haben im Vorfeld einer weiteren Sondersitzung am Montag, 10. Oktober, im Internet Unterschriften gesammelt. Die Online-Petition "Letzte Chance für die schnelle Schulerweiterung Affing – ein 'Ja' für unsere Kinder" war über zwei Wochen geschaltet. An diesem Donnerstag schickt Initiatorin Kathrin Gumprecht das Ergebnis per E-Mail an Bürgermeister Markus Winklhofer.

Insgesamt sind 547 Unterschriften für eine rasche Schulerweiterung zusammen gekommen. Kathrin Gumprecht freut sich besonders darüber, dass diese "trotz der Online-Plattform zu 90 Prozent aus der Gemeinde und der Region kommen", wie sie unserer Redaktion berichtet.

Die Eltern finden: "Schulerweiterung duldet keinen Aufschub"

Die digitalen Unterschriften gehen an diesem Donnerstag raus an den Affinger Bürgermeister inklusive eines Briefs an ihn und alle Gemeinderäte. Darin heißt es unter anderem "Die Schulerweiterung duldet keinen Aufschub. Wir wünschen uns die Zustimmung zu dem aktuellen Entwurf." Und: Übergangslösungen wie Lerncontainer sollten keine Option sein.

Die Sondersitzung beginnt um 19 Uhr im Sitzungssaal der Mittagsbetreuung an der Grundschule. Dem Gemeinderat wird dabei erneut eine Vorentwurfsplanung präsentiert mit Kostenschätzung und mittelfristiger Finanzplanung.