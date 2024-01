Affing

vor 17 Min.

Keine Container, sondern Module: So wird die neue Kita in Bergen gebaut

Die Kita Spielarche in Kissing ist in modularer Bauweise in Rekordzeit erstellt worden. Der Affinger Gemeinderat hat die Einrichtung besichtigt und schlägt jetzt den gleichen Weg ein.

Plus Der Affinger Gemeinderat entscheidet sich für eine neue Kita in Modulbauweise. Das spart viel Zeit. Die Plätze werden dringend gebraucht.

Von Carmen Jung Artikel anhören Shape

Die Gemeinde Affing drückt aufs Tempo, um dringend benötigte zusätzliche Plätze zur Betreuung von Kindern zu schaffen. Der geplante Neubau am Kindergarten in Bergen soll in Rekordzeit entstehen. Eine moderne Modulbauweise macht das möglich. Wegen des Vorlaufs für Planung und Genehmigung ist die Inbetriebnahme im September 2025 allerdings kaum zu schaffen.

Sobald wie möglich braucht die Gemeinde den Platz, um jeweils zwei weitere Gruppen für Kindergarten- und Krippenkinder unterbringen zu können. Schon jetzt muss ein Engpass mit zwei Notgruppen und einer im vergangenen Sommer auf die Schnelle geschaffenen Container-Krippe in Affing überbrückt werden. Die provisorische, zweigruppige Krippe im Pfarrgarten, die allgemein als gelungen eingestuft worden war, hatte den Gemeinderat zunächst auf die Idee gebracht, auch die neuen Kita-Räume mittels Container zu schaffen. Sie kostete 500.000 Euro.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen