Affing-Mühlhausen

07:55 Uhr

Unfall beim Aufstellen: In Mühlhausen kracht der Maibaum zu Boden

Plus 30 Maibäume werden am Wochenende im Landkreis Aichach-Friedberg reibungslos aufgestellt. In Mühlhausen kommt es zu einem Unfall. Warum die Beteiligten noch Glück haben.

Von Carmen Jung

Rund 30 neue Bäume wurden am langen ersten Maiwochenende in den Märkten und Dörfern des Wittelsbacher Landes aufgestellt und anschließend gebührend gefeiert. In einigen Orten erfolgte die Aufstellung noch per Muskelkraft, in den meisten Fällen aber mithilfe von Autokran oder Bagger. In Mühlhausen ( Affing) kam es dabei am Montag gegen 11.30 Uhr zu einem Unfall, der für einen großen Schreckensmoment sorgte.

Der amtierende Vorsitzende des Burschen- und Madlvereins Mühlhausen-Aulzhausen, Stephan Kigle, und sein Vorgänger Maximilian Harfold berichteten unserer Redaktion am Nachmittag, was bei der Aufstellung passiert war. Pfarrer Max Bauer hatte den 30 Meter langen Baum gesegnet, dann sollte ihn ein Autokran in die Senkrechte bringen. Als der Stamm etwa in einem Winkel von 60 Grad über dem Boden schwebte, löste er sich und fiel krachend zu Boden.

