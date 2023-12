Wer bekommt die neuen Gewerbegrundstücke in Mühlhausen?

Plus Der Affinger Gemeinderat legt Vergabekriterien für die Gewerbe-Bauplätze in Mühlhausen fest. Interessierte können sich ab Montag bewerben.

Das Interesse ist nach wie vor da. Immer wieder bekommt die Gemeinde Affing Anfragen von Firmen, die sich für ein Grundstück im Gewerbegebiet in Mühlhausen interessieren. Kurz vor Jahresende erfolgt nun das Startsignal: Ab Montag, 18. Dezember, können sich Interessierte um ein Grundstück im Erweiterungsbereich nördlich des Unterkreuthweges bewerben. Die Gemeinde vermarktet rund drei Hektar.

Laut Bürgermeister Markus Winklhofer "wurde schon oft nachgefragt", wann denn die neuen Bauplätze im Gewerbegebiet zu haben seien. Das Verfahren hat sich hingezogen. Ursprünglich war die Vergabe in diesem Jahr geplant. Das hat nicht geklappt. "Spätestens Ende des ersten Halbjahres 2024" soll sie erfolgen, betonte Winklhofer am Dienstag im Gemeinderat.