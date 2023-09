Björn Höcke in Aichach: AfD sagt Veranstaltung kurzfristig ab

Nach der Abfuhr in Harthausen ist die AfD zunächst in Aichach fündig geworden. Die Veranstaltung war kurzzeitig auf dem Volksfestplatz geplant. Jetzt kommt sie doch nicht.

In Harthausen hat sich der AfD-Kreisverband Aichach-Friedberg eine krachende Abfuhr eingehandelt, dann änderte die Partei ihre Pläne. Auf der Suche nach einem alternativen Veranstaltungsort für ihre Wahlkampfveranstaltung mit AfD-Rechtsaußen Björn Höcke wurde sie zunächst in Aichach fündig. Am frühen Nachmittag ist nun die Rolle rückwärts erfolgt: Die Partei sagte die bereits im Landratsamt angemeldete Wahlkampfveranstaltung wieder ab.

Die Versammlung sollte am Samstagnachmittag, 30. September, unter freiem Himmel auf dem Aichacher Volksfestplatz stattfinden. Das hatte das Landratsamt in den Mittagsstunden auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt. Pressesprecher Wolfgang Müller berichtete, dass sich am Vormittag die Behörde, die Stadt und die Polizei am runden Tisch getroffen hätten, um über etwaige Auflagen für die Veranstaltung zu beraten. Am frühen Nachmittag ging dann in der Kreisbehörde die Absage vom AfD-Kreisverband ein. Eine Begründung gab es dazu nicht.

Die AfD-Veranstaltung kann von den Behörden nicht verboten werden

Bei der Veranstaltung in Aichach waren rund 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer geplant. Müller erklärte dazu: "Es geht nicht darum, ob wir das wollen oder nicht." Die Veranstaltung auf dem öffentlichen Platz benötigt keine Genehmigung. "Die müssen das nur anzeigen", so Müller. Eine Wahlkampfveranstaltung ist von der Versammlungsfreiheit gedeckt, ein Grundrecht in Deutschland.

Aufgabe der Behörden wäre es gewesen, den Ablauf so festzulegen, damit die öffentliche Sicherheit und Ordnung gewährleistet werden kann. Das ist in diesem Fall nun nicht mehr nötig. Noch offen ist, was mit den bereits mündlich von SPD und Grünen angekündigten Gegenveranstaltungen, die ebenfalls auf dem Volksfestplatz stattfinden sollten, geschehen wird.

Im Laufe dieser Woche ist damit die zweite Veranstaltung der AfD geplatzt. Die AfD-Veranstaltung im Harthauser Hof war bereits fest vereinbart gewesen. Die Wirtsleute hatten die AfD und Hauptredner Björn Höcke dann allerdings kurfristig wieder ausgeladen. "Wir wollten nie was mit der AfD zu tun haben und distanzieren uns komplett von der Partei", sagte der Gastronom.