Aichach bekommt Hochschul-Außenstelle: Was ihre Aufgaben sind

Auf dem Firmengelände von Züblin Timber in Aichach soll eine Außenstelle der Technischen Hochschule Augsburg angesiedelt werden.

Von Nicole Simüller

In Aichach soll eine Außenstelle der Technischen Hochschule Augsburg entstehen. Vorgesehen ist, in der Kreisstadt soll ein sogenanntes Technologietransferzentrum (TTZ) einzurichten. Das beschlossen der Bayerische Ministerrat und Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume am Mittwochnachmittag. Auch der Ort, wo das TTZ angesiedelt werden soll, und dessen inhaltliche Ziele stehen bereits fest.

Wie Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko mitteilte, wird das TTZ auf dem Firmengelände von Züblin Timber entstehen. Es soll sich mit "digitalem und nachhaltigem Planen und Fertigen im Bauwesen" beschäftigen. Der Mitteilung zufolge soll es Unternehmen, insbesondere Handwerksbetriebe, mit anwendungsnahen Lösungen bei der Digitalisierung von Planungs- und Herstellungsprozessen im Bauwesen sowie der Implementierung von Nachhaltigkeitsaspekten wie zum Beispiel der Kreislauffähigkeit unterstützen. Themen wie diese seien für die Bauwirtschaft zentral, so Tomaschko. Sie ist wie viele andere Branchen von stark steigenden Kosten und Fachkräftemangel betroffen. Auch Umweltaspekte spielen aktuell eine große Rolle.

