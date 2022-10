Aichach/Altomünster

12:00 Uhr

Pfarrer Harald Baude ist in Altomünster nun berufen – gesegnet – gesendet

Plus Die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Aichach und Altomünster feiert mit ihrem neuen Pfarrer seine feierliche Ordination.

Von Claudia Neumüller Artikel anhören Shape

Selbst der Himmel schien Freudentränen zu weinen während der feierlichen Ordination von Pfarrer Harald Baude in Altomünster. Für den neuen Pfarrer der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Aichach und Altomünster war es ein besonderer Schritt in seinem Leben. Von der evangelischen Kirche wurde er damit zur eigenständigen Verkündigung des Evangeliums gesegnet und ausgesendet, also als Pfarrer in sein Amt eingesetzt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .