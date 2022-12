Aichach

vor 17 Min.

Baugenossenschaft baut 16 Wohnungen in Aichach

So soll die Wohnanlage aussehen (Südansicht), die die Baugenossenschaft Aichach an der Oskar-von-Miller-Straße bauen will.

Plus An der Oskar-von-Miller-Straße entstehen 16 Wohnungen im sozialen Wohnungsbau. Der Bauausschuss hat keine Einwände. Nur über ein Thema wird diskutiert.

Von Claudia Bammer

Eine Wohnanlage mit 16 Wohnungen will die Baugenossenschaft Aichach an der Oskar-von-Miller-Straße in Aichach errichten. Dem Bauantrag für das Vorhaben stimmte der Bauausschuss des Aichacher Stadtrats am Dienstagabend einstimmig zu. Die Wohnanlage ist eines von zwei Projekten, die die Baugenossenschaft in Aichach in Angriff nimmt; an der Donauwörther Straße baut sie zwölf öffentlich geförderte Wohnungen.

