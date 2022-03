Aichach

In Aichach entsteht eine neue Wohnanlage der Baugenossenschaft

Eine Wohnanlage mit zwölf öffentlich geförderten Wohnungen plant die Baugenossenschaft Aichach an der Donauwörther Straße. Hier die Ansicht von der Donauwörther Straße aus.

Plus Aichacher Bauausschuss sagt Ja zu zwölf geförderten Wohnungen an der Donauwörther Straße in Aichach. 2024 sollen sie bezugsfertig sein.

Von Claudia Bammer

Zwölf öffentlich geförderte Wohnungen sollen an der Donauwörther Straße in Aichach entstehen. Zu dem Bauvorhaben der Baugenossenschaft Aichach sagte der Bauausschuss des Stadtrates uneingeschränkt Ja. Besonders positiv bewerteten die Ausschussmitglieder die unterschiedlichen Größen der Wohnungen, die sowohl für Singles als auch für Familien Platz zu bezahlbaren Mieten bieten.

