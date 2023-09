Bauvoranfrage für vier Windräder ist Thema im Stadtrat

Die Stadt Aichach überlegt, selbst Energie zu erzeugen. Eine Bauvoranfrage soll klären, ob im Bernbacher Forst Windkraftanlagen möglich wären.

Eine Bauvoranfrage für vier Windkraftanlagen steht in der nächsten Sitzung des Aichacher Stadtrats am Donnerstag, 28. September, auf der Tagesordnung. Antragstellerin ist die Stadt Aichach selbst. Die Stadt denkt derzeit darüber nach, selbst Strom zu erzeugen und zu vermarkten, eventuell im Verbund mit anderen Kommunen. Wie Bürgermeister Klaus Habermann gegenüber unserer Redaktion erklärt hat, wären dazu unter anderem Windräder denkbar, aber auch Freiflächen-Photovoltaik.

Die Stadt hat beim Landratsamt einen Vorbescheid beantragt, um zu prüfen, ob im Bernbacher Wald überhaupt Windräder denkbar sind. In der Sitzung geht es darum, ob Aichach als Kommune das gemeindliche Einvernehmen erteilt. Es geht um vier Grundstücke im Bernbacher Wald auf den Gemarkungen von Oberschneitbach, Algertshausen und Oberbernbach.

Aichacher Bauvoranfrage soll Grundsätzliches klären

Wie Bauamtsleiterin Carola Küspert erklärt, soll mit der Bauvoranfrage vor allem geprüft werden, welche Gesamthöhe denkbar wäre, und ob Belange der militärischen Luftfahrt, des Denkmalschutzes und des Naturschutzes berührt wären. Ob zum Beispiel die Inchenhofener Wallfahrtskirche St. Leonhard als Baudenkmal dem entgegenstehen würde, sei nur im Rahmen einer Bauvoranfrage zu klären.

Ob die Stadt tatsächlich einmal Windräder oder Solarparks baut, ist noch längst nicht entschieden. Eine Möglichkeit dafür wäre, sich mit anderen Kommunen zusammenzuschließen. Ein Konzept für eine solche Gesellschaft - Arbeitstitel "Paartal-Energie" - wurde gerade im Bauausschuss vorgestellt.

Weitere Themen im Aichacher Stadtrat

In der Sitzung geht es außerdem um die neuen Pflegesätze im Heilig-Geist-Spital und die Bedarfsfeststellung für den Naturkindergarten am Grubet. Bereits im Bauausschuss vorberaten wurde über die Bebauungspläne "Pfarrer-Steinacker-Straße" und "Östlich der Augsburger Straße" in Ecknach sowie "Fotovoltaikanlage Oberwittelsbach". Weitere Themen sind eine Bewerbung der Stadt beim Projekt "Zusammen digital" und eine Reihe von Vergaben.

Der öffentliche Teil der Sitzung beginnt um 18 Uhr im Sitzungssaal im Verwaltungsgebäude I am Tandlmarkt. Falls nötig, wird die Sitzung am Freitag, 28. September, um 17 Uhr fortgesetzt. (bac)