Ein voller Erfolg für das Blumenthaler Musikfest

Plus Die zweite Auflage des Musikfestivals auf Schloss Blumenthal findet am Sonntag ihren krönenden Abschluss. Festivalleiter Georg Arzberger zieht zufrieden Bilanz.

Vielfältig und hochkarätig: das waren die ersten Reaktionen des Publikums auf das diesjährige Musikfest Blumenthal. An vier Tagen hat eine Vielzahl etablierter Instrumentalisten großartige Bühnenkunst gezeigt: Außergewöhnliche Veranstaltungen und Spielorte und hochkarätige Orchester prägten die Festivaltage, die vom Publikum mit Begeisterung aufgenommen wurden. Festivalleiter Georg Arzberger und die Mitorganisatorinnen Angelika Schindel und Gertrud Decker, auch Geschäftsführerin, sind mehr als zufrieden mit dem Zuspruch. Es soll ein nächstes Mal geben.