Beim Musikfest in Blumenthal geht es auch um Klimaschutz

Das Musikfest Blumenthal will auch in der zweiten Auflage Menschen ansprechen, die nicht in der Klassik zuhause sind. Und es geht um eine Botschaft.

Das zweite Musikfestival Blumenthal steht vom 1. bis 4. September unter dem Motto „Fürs Herz, fürs Klima und für Alle“. Prof. Georg Arzberger spricht von einem Festival als "Ort des Aufbruchs und der Neufindung". Denn im Mittelpunkt steht nicht allein die Musik. Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf.

Bei der Vorstellung des Programms in Blumenthal stellte der Gründer und künstlerische Leiter des Festes, Klarinettist Arzberger, der aus Sielenbach stammt, fest: „In Zeiten, in denen sich das Kulturleben neu aufstellt (...) und den viel zitierten Neustart probt, fühlen wir uns hier ganz beheimatet." Angesprochen werden soll besonders auch Publikum, das nicht unbedingt in der klassischen Musik zuhause ist. Deshalb gibt es immer eine kurze Konzerteinführung und Abendgarderobe "darf zuhause bleiben", so die Veranstalter.

Bürgermeister Habermann freut sich aufs Jazz-Konzert

Obwohl ein noch neues Musikfestival im Raum Aichach, ist dieses für Bürgermeister Klaus Habermann qualitativ und künstlerisch das Innovativste im Wittelsbacher Raum. Habermann selbst outet sich bei dieser Gelegenheit als Jazzliebhaber. Auch Jazzfreunde wie er werden auf ihre Kosten kommen: am 2. September mit dem New Peter Lehel Quartet und Georg Arzberger.

Arzberger erklärte: „Ich glaube, dass uns die bittere Zeit gezeigt hat, dass wir Kultur brauchen, aber wir können auch nachdenken, etwas Anderes und Besseres zu machen.“ Man solle nicht die alten Werke vergessen, aber vielleicht aus der Routine ausbrechen. So zum Beispiel, dass die hochrangigen Musiker und Musikerinnen in unterschiedlichen Gruppen durch den Garten wandeln und an vielen Orten spielen: Sei es auf den Balkonen der Hotelzimmer oder in der Schlosskirche, deren Möglichkeiten gibt es viele auf dem großen Areal von Schloss Blumenthal.

Musikfest Blumenthal 2022: Eröffnungskonzert am 1. September

Das Eröffnungskonzert findet am 1. September mit dem international agierenden Mandelring Quartett und Georg Arzberger statt. Eine musikalische Märchenstunde wird das Kinderkonzert „Der Wind und die 13 Geschwister“ am Vormittag des 3. September. Am Abend ist erneut das Mandelring Quartett zu hören: bei einem Kammerkonzert. Ein Wanderkonzert mit den Musikern des Festivalorchesters Camerata Vitilio findet am 4. September um 15 Uhr statt. Am Abend steigt dann das große Abschlusskonzert mit Mozarts Grand Partita, der Serenade Nr. 10 und dem bewährten Orchester Camerata Vitilio.

Martin Horack, einer der Vorstände der Blumenthal-Genossenschaft, stellte fest: "Wegen der großen Einschränkungen in der Corona-Pandemie brauchen wir dieses Erleben und die Gemeinschaft wieder." Er erinnerte sich an das vergangene Jahr. Das Publikum sei hellauf begeistert vom ersten Musikfest in Blumenthal gewesen.

Georg Arzberger (von links), Pressereferentin Angelika Schindel, ihr Gatte Arno und Bürgermeister Klaus Habermann freuen sich auf das Blumenthaler Musikfestival. Foto: Manuela Rieger

Georg Arzberger und Geschäftsführerin Gertrud Deckers geht es um noch mehr. "Wir sind der festen Überzeugung, dass wir mithilfe der Musik über das schöne Erlebnis hinaus mehr erreichen können: Wir vereinen Musik und Klimaschutz organisatorisch und inhaltlich miteinander, so Deckers. Beides solle für die Gäste erlebbar und emotional begreifbar sein.

Die Veranstalter wollen als Vorbild für die Branche dienen. Das Musikfest ist seit der Erstauflage 2021 klimaneutral. Dazu gehört unter anderem, dass die Energie zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen stammt, die Anreise der meisten Akteure per Bahn und die Verpflegung vor Ort überwiegend in Bioqualität stattfindet. Unvermeidliche Emissionen werden laut einer Mitteilung über Klimaschutzprojekte ausgeglichen und es werden über die Suchmaschine Ecosia 200 Bäume gepflanzt. Das Festival spendet außerdem Tickets über die Tafel, damit auch bedürftige Menschen kommen können. (mit AZ)

Das Programm des Musikfestes Blumenthal 2022

Donnerstag, 1. September, 19.30 Uhr Eröffnungskonzert mit dem international gefeierten Mandelring Quartett und dem Klarinettisten Georg Arzberger

19.30 Uhr Eröffnungskonzert mit dem international gefeierten Quartett und dem Klarinettisten Freitag, 2. September 19.30 Uhr Ein Abend, der Jazz und Klassik verbindet: The New Peter Lehel Quartet und Georg Arzberger

19.30 Uhr Ein Abend, der Jazz und Klassik verbindet: The New Peter Lehel Quartet und Samstag, 3. September 10.30 Uhr „Der Wind und die 13 Geschwister“ – Kinderkonzert mit Ingrid Hausl und Musikern und Musikerinnen der Camerata Vitilo; 19.30 Uhr Quartettkunst beim Kammerkonzert des Mandelring Quartetts

10.30 Uhr „Der Wind und die 13 Geschwister“ – Kinderkonzert mit und Musikern und Musikerinnen der Camerata Vitilo; 19.30 Uhr Quartettkunst beim Kammerkonzert des Quartetts Sonntag, 4. September 15 Uhr Open-Air-Wanderkonzert durch das Schlossgelände und die Umgebung von Schloss Blumenthal mit Musikerinnen und Musikern des Festspielorchesters Camerata Vitilo

15 Uhr Open-Air-Wanderkonzert durch das Schlossgelände und die Umgebung von Schloss mit Musikerinnen und Musikern des Festspielorchesters Camerata Vitilo Sonntag, 4. September 19.30 Uhr Krönendes Abschlusskonzert mit Musikern der Camerata Vitilo und Mozarts „Gran Partita“ der Serenade Nr. 10

Informationen und Vorverkauf unter www.musikfest-blumenthal.de und www.muenchenticket.de