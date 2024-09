Mit dem Bat-Detektor lässt sich den Fledermäusen lauschen

„Da war wieder eine!“ Dieser erstaunte Erfolgsruf war an den Blumenthaler Weihern am Weg Richtung Gallenbach immer wieder zu hören. Etwa 60 Leute, so viele wie noch nie, waren zur inzwischen 28. „Bat-Night“ (auf Deutsch: Fledermausnacht) gekommen. Erwach­sene und auch zahlreiche Kinder waren der Einladung der Kreisgrup­pe des Landesbundes für Vogel- und Naturschutz“ gefolgt, auf einer kur­zen Wanderung heimische Fleder­mäuse zu beobachten.

Brigitte Glas Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis