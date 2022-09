Aichach

vor 18 Min.

Wohnen in Aichach: Die Stadt will wachsen – aber mit Augenmaß

Das Kreisgut war eines der letzten größeren Baugebiete, die in der Stadt Aichach entstanden sind. Bauplätze sind in Aichach schwer zu finden.

Plus Bauen und Wohnen im Wittelsbacher Land: In Aichach sind Baugrundstücke seit Jahren Mangelware - vor allem für Eigenheime. Trotzdem wird enorm viel gebaut.

Von Claudia Bammer

Ein rund 750 Quadratmeter großes Baugrundstück im Aichacher Stadtteil Unterschneitbach: rund 400.000 Euro. Knapp 780 Quadratmeter in Algertshausen: fast 500.000 Euro. Ein gut 1000 Quadratmeter großes Grundstück in Griesbeckerzell: Preis nur auf Anfrage. Wer in Aichach bauen will, braucht eine gehörige Portion Glück – und das nötige Geld, denn die genannten Preise gelten wohlgemerkt nur für das Grundstück – ohne Haus. Dabei ist es ein guter Tag, wenn gleich drei Baugrundstücke im Internet zu finden sind. Einige Tage später wird in gängigen Internetportalen nur ein einziges Baugrundstück in Aichach aufgelistet. Bauplätze in Aichach sind rar – obwohl es rund 800 baureife Grundstücke im Stadtgebiet gibt.

