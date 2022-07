Landkreis Aichach-Friedberg

18:00 Uhr

Bauland im Kreis Aichach-Friedberg kostet zum Teil über 1000 Euro

Plus Die Bodenrichtwerte wurden neu erhoben. Der Durchschnittspreis pro Quadratmeter Wohnbauland steigt um rund 20 Prozent von 395 auf 470 Euro - eine Verdoppelung in nur drei Jahren.

Von Christian Lichtenstern

Wer in der Autobahngemeinde Adelzhausen einen Quadratmeter Wohnbauland kauft, der kann schon mal 600 Euro loswerden. Auch im kleinen Steindorf im südöstlichen Landkreis, ein Ort ohne Bahnanschluss, Supermarkt oder Arztpraxis (zumindest bis jetzt), muss ein Interessent mit dieser Größenordnung rechnen. Selbst in Baar im nordwestlichen Eck, im Vergleich sozusagen strukturschwaches Zonenrandgebiet im Wittelsbacher Land, kostet der Quadratmeter im Schnitt schon über 220 Euro. Und in der Friedberger Innenstadt oder im Kernort von Mering, wo der Einzelhandel teilweise ums Überleben kämpft, werden mittlerweile vierstellige Preise aufgerufen. Erstmals wird laut der aktuellen Erhebung des Gutachterausschusses im Landkreis auch über 1000 Euro für Wohnbauland bezahlt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen