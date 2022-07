Aichach

08:45 Uhr

Aichacher Baugenossenschaft baut 28 neue Wohnungen

So soll die Wohnanlage aussehen, die die Baugenossenschaft Aichach an der Donauwörther Straße baut.

Plus Im Frühjahr soll für zwei Projekte in Aichach Baubeginn sein, fertig sind sie in zwei Jahren. Im Aufsichtsrat gibt es bei der Mitgliederversammlung eine Veränderung.

Von Johann Eibl

Im Jahr 2021 verzeichnete die Baugenossenschaft Aichach keine Neubauten, im laufenden und in den kommenden zwei Jahren sieht das anders aus. Wie bei der Mitgliederversammlung am Donnerstag im Pfarrzentrum zu hören war, befinden sich zwei große Projekte in der Planungsphase. So werden in der Donauwörther Straße 20 insgesamt zwölf Einheiten entstehen und in der Oskar-von-Miller-Straße 19 sogar 16.

