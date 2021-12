Aichach-Friedberg

12:30 Uhr

17 Gemeinden im Landkreis können sich über Geldsegen aus München freuen

Plus Die Schlüsselzuweisungen des Freistaats fallen in Aichach-Friedberg Land 2022 höher aus als 2021. Während Kissing völlig leer ausgeht, ist die Freude in Hollenbach groß.

Von Evelin Grauer

Das nachträgliche "Weihnachtsgeld", das in Form von Schlüsselzuweisungen jährlich vom Freistaat an die Städte und Gemeinden überwiesen wird, fällt im Wittelsbacher Land 2022 höher aus als im laufenden Jahr. Die 24 Kommunen erhalten zusammen 21,3 Millionen Euro. Der Landkreis wird mit 22,8 Millionen Euro unterstützt. Während drei Gemeinden völlig leer ausgehen, liegt der Geldsegen bei fünf Kommunen im Millionenbereich. Das teilen die Landtagsabgeordneten Peter Tomaschko ( CSU) und Simone Strohmayr ( SPD) mit.

Während drei Gemeinden völlig leer ausgehen, liegt der Geldsegen bei fünf Kommunen im Millionenbereich. Das teilen die Landtagsabgeordneten Peter Tomaschko ( CSU) und Simone Strohmayr ( SPD) mit.

