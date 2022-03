Aichacher Spendenaktion für die Ukraine übertrifft alle Erwartungen

Die Spendenbereitschaft der Menschen im Landkreis Aichach-Friedberg für die Ukraine ist riesig. Das zeigt das Ergebnis der Spendenaktion im Aichacher San-Depot.

Nach der Aichacher Sachspendenaktion für die Ukraine am Dienstag ziehen die Organisatorinnen und Organisatoren erschöpft, aber zufrieden Bilanz. Alexandra Schneider vom Kreisjugendring und den Aichacher Pfadfindern sagt: "Gestern Abend haben wir den LKW bis halb 11 randvoll geladen." Der Lastwagen werde noch am gleichen Tag Richtung München fahren, berichtet Schneider am Mittwoch. Dort koordiniert die Ukrainische Griechisch-Katholische Pfarrei den Transport der Sachspenden an die ukrainisch-polnische Grenze – aber auch direkt in die Ukraine.

Schneider: "Wir sind total überwältigt davon, wie viel gespendet wurde"

Kartonweise Hygieneartikel, Windeln, lang haltbare Lebensmittel wie Reis oder Nudeln sind da: "Wir sind total überwältigt davon, wie viel gespendet wurde und können das noch gar nicht glauben", sagt Schneider. Einen Lastwagen, ein Feuerwehrauto und vier Sprinter füllten die freiwilligen Helferinnen und Helfer mit Spenden. Neben den Aichacher Pfadfindern, dem Kreisjugendring und der Evangelischen Jugend Aichach-Altomünster beteiligten sich zahlreiche weitere Vereine aus dem Raum Aichach. Darüber hinaus hatten sich viele weitere Menschen aus dem Landkreis gemeldet. Insgesamt dürften es laut Schneider zwischen 50 bis 70 Helfer gewesen sein. Manche Bürgerinnen und Bürger seien auch einfach geblieben, um mitzuhelfen, nachdem sie ihre Spenden abgegeben hätten, berichtet die 31-Jährige.

Eine freiwillige Helferin sortiert Sachspenden, die im Aichacher San-Depot abgegeben wurden. Foto: Lara Voelter

Konservendosen, Zahnpasta und Windeln waren in Aichach ausverkauft

Spenderinnen und Spender hätten ihr erzählt, dass es am Dienstag in Aichach wohl irgendwann keine Zahnpasta, keine Konservendosen und keine Windeln mehr zu kaufen gegeben habe. "Die Leute haben alles leergekauft und zu uns gebracht, das ist wirklich unglaublich." Außerdem hätten Apotheken Medikamente vorbeigebracht und auch ein Seniorenheim in Friedberg habe sehr viel gespendet: Alles, was auf der Liste der benötigten Dinge stand. Sie hätten jeden Punkt abgearbeitet.

Kisten voller Zahnpastatuben kamen am Dienstag bei der Spendenaktion in Aichach zusammen. Foto: Lara Voelter

Einer der Sprinter, den der Inhaber des Supermarktes Edeka Wollny in Friedberg gestellt hatte, habe sich bereits auf den Weg zur polnisch-ukrainischen Grenzen gemacht, sagt Schneider am Mittwoch. Weitere würden in den nächsten Tagen von München aus folgen. Mehr Spenden könnten laut Alexandra Schneider momentan nicht mehr angenommen werden.

