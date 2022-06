50 Jahre Gebietsreform: Noch immer gibt es Abneigungen im Wittelsbacher Land

Plus Bei einer Tagung der Bezirksheimatpflege zur Gebietsreform geht es in Aichach auch darum, ob die Menschen zusammengefunden haben. Zeitzeugen berichten.

Mit einem Zitat aus den Aichacher Nachrichten vom 13. November 1976 eröffnete Bezirksheimatpfleger Christoph Lang die Tagung der Bezirksheimatpflege Schwaben im Aichacher Pfarrzentrum. Damals hieß es: "Hilfe, die Schwaben kommen." Thema der Tagung war der 50. Jahrestag der Gebietsreform. Auch die Frage, welche Auswirkungen die Gebietsreform noch heute hat, wurde von Kommunalpolitikern, Heimatkundlern, ehemaligen Aktivisten und weiteren Tagungsteilnehmern diskutiert. Ziel des bayerischen Innenministers Bruno Merk vor 50 Jahren war es, aus 143 Landkreisen 71 leistungsfähigere Landkreise zu machen.