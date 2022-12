Ex-Gesundheitsamtsleiter Pürner einigt sich nach Klage mit dem Freistaat

Plus In der Hochphase der Pandemie 2020 wurde Friedrich Pürner ans LGL abgeordnet. Dagegen klagte der Aichacher. Das Verfahren ist nun zu einem Ende gekommen.

Kehrt der ehemalige Leiter des Gesundheitsamts Aichach-Friedberg, Dr. Friedrich Pürner, in den öffentlichen Gesundheitsdienst zurück? Dieses Ziel formulierte der 55-Jährige Ende Oktober bei einer mündlichen Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht Augsburg. "Das ist mein Wunsch und das entspricht auch meiner Qualifikation", erklärte Pürner damals. Wegen seiner Abordnung und darauffolgenden Beschäftigung am Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) hatte Pürner gegen den Freistaat Bayern geklagt. Nun hat eine vom Verwaltungsgericht angeregte Verständigung offenbar zu einem Ergebnis geführt.